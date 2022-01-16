Жандарм Европы. Так называли Россию начиная с XlX века.

После победы над Наполеоном Россия стала одной из самых авторитетных держав в Европе. И тогда она решила, что вся Европа должна жить по внутренним российским порядкам или, по крайней мере, внутренним порядкам соседних Австрии и Пруссии, помогавших России победить Наполеона.

А какой же был этот внутренний порядок в России? Крепостное право во всех странах Европы, кроме России, практически исчезло в XVl-XVll веках. В России преследовалось свободомыслие, жестоко подавлялись любые попытки критики власти.

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Особенно эта линия на всяческое ограничение любых проявлений свободомыслия проявилась во времена царствования Николая l , прозванного в народе Николай Палкин.

За любую провинность российских солдат прогоняли через ряды и били нещадно шпицрутенами .

Все эти ужасные экзекуции прекрасно описал Лев Толстой. От имени старого солдата он рассказал, как водят несчастного взад и вперёд между рядами, как тянется и падает избиваемый человек на штыки, как летят клочья, как оголяются кости…

Не буду описывать это варварство дальше, желающие могут почитать Льва. Толстого.

Эти избиения проводились и при предыдущем Императоре Александре l, но там забивали насмерть "всего" 20 человек из 100.

Представить себе не сложно, что было при Николае Палкине. И, конечно, Император считал необходимым, чтобы такой внутренний порядок должен был существовать во всех странах Европы.

А иначе? А иначе этот порядок будет навязываться силой.

Русские войска подавили революционные выступления в Польше, в Венгрии.

"То,что я сделал с Венгрией, ожидает всю Европу"- как-то обмолвился Николай.

Везде, где была попытка народов освободиться от угнетателей, Николай был готов применить силу. Именно в его правление Российская империя "заработала" такие эпитеты, как " тюрьма народов", "жандарм Европы".

Император был абсолютно убеждён, что самодержавие - единственная форма правления, способная привести Россию к развитию. Но для обоснования его убеждений и необходимости вмешиваться во внутренние дела других народов он поручил графу Уварову сформулировать идейные основы превосходства "русского мира", простите, прыгнул на два века вперёд, отечественных ценностей перед западными либеральными устремлениями.

Так появились знаменитые "великие государственные начала": самодержавие, православие, народность.

Причём вовсю эксплуатировалась тема победы над Наполеоном. Ведь Россия победила Наполеона, значит она имеет право диктовать Европе свой образ жизни и вмешиваться в её дела.

Вооружившись столь непримиримой теорией и запретив молодым подданным выезжать за границу на учебу ("Чему там учиться? - вопрошал Николай. - Наше несовершенство намного лучше их совершенства"), Николай болезненно воспринимал любые изменения в Европе, проходившие без его участия, тем более, что ещё ранее Император утверждал, что оттуда, где был водружен российский флаг, Россия не должна уходить.

Но в Европе в это время проходили значительные перемены, зарождался новый мир; но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся Николаю преступным и чудовищной ересью, которую он был призван искоренить во что бы то ни стало.

В Европе уже давно болезненно воспринимали неуёмное желание Николая вмешиваться в их дела. И европейцы, наконец, поняли, что повлиять на Николая уже невозможно. Единственный аргумент, который он понимает - это только сила.

В 1853 году Николай решил применить силу к слабеющей Османской империи. Он не сомневался, что никто из европейцев не будет помогать туркам. Но Лондон и Париж, которым выходки российского "жандарма" уже давно стояли поперёк горла, послали свою эскадру для помощи Турции.

До окончания Крымской войны Николай не дожил: в 1855 году он умер от воспаления легких.

Россия проиграла крымскую войну и на время утихомирилась. Тем более, что было отменено крепостное право, ростки свободолюбия стали произрастать и в Российской империи.

Но XlX век принёс миру лозунги Всемирной революции и диктатуры пролетариата. Видно, без диктатуры в России никак нельзя.

Пока СССР набирал силу, он уничтожал своих подданных. ГУЛАГ, Голодомор, приговоры троек без суда и следствия, высылка в Сибирь самых трудолюбивых крестьян, расправа над интеллигенцией, преследование инакомыслящих…

После того, как союзник Сталина Гитлер напал на СССР, и советский народ вместе с союзниками победил нацизм, все опять стало на рельсы XlX века.

Ввод советских танков в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, поддержка всех реакционных диктаторских режимов в мире оружием, деньгами, "добровольцами", холодная война с Западом…

СССР получил кличку "Империя зла".

Исторические события не стоят на месте. "Империя зла" распалась, все страны сделали вывод после опустошительных военных действий первой и второй мировых войн.

Все страны согласились с нерушимостью границ, существовавших на то время.

Что касается Украины, то был подписан Будапештский меморандум, где Россия наравне с США, Великобританией гарантировала Украине неприкосновенность её границ.

Россия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, ратифицированный российской Думой, в котором никаких претензий к границам Украины не предъявлялось. А ратификация этого договора равнозначна принятию Закона, который был нарушен в 2014 году Владимиром Путиным.

Россия получила прозвище "Бензоколонка с ракетами".

В принципе, ничего нового для истории России Путин не создал. Только вместо "самодержавия, православия, народности", был выдуман "русский мир и миф об осаждённой крепости."

Россиянам упорно вдалбливается миф о том, что НАТО или США хотят их оккупировать. Россияне свято верят, что русских или русскоязычных преследуют в Прибалтике, Украине и во всем мире. И россияне верят, что Западу нужны их покосившиеся избушки с туалетами во дворе. И конечно, чтобы защитить русскоязычных нужно вводить туда войска.

А у россиян не возникает вопроса, почему эти "гонимые русские" не просятся в Россию, а спокойно живут в этих странах.?

Более того, дети Путина, Лаврова и других главных ревнителей "русского мира" живут в США и на Западе. Там же находятся их недвижимость и сбережения.

И тот же вопрос - почему при смене императоров на генсеков или избранных президентов ничего не меняется в её внутренней и внешней политике? Почему России, имеющей самую большую территорию в мире (более 17 млн км), нужны ещё дополнительные земли?

Почему страна, имеющая в своих недрах всю таблицу Менделеева - нефть, газ, уголь, алюминиевое сырье, медь, золото, олово, стоит на 51 месте в мире по уровню дохода на душу населения.? А Япония, в которой вообще нет природных ископаемых, на 21 месте?

Да и все страны Восточной Европы, которым повезло вырваться из объятий "империи зла", в два раз превосходят экономические показатели России.

Победитель во Второй Мировой войне, с огромной территорией, плодородными землями, огромным запасом природных ископаемых, составляющих более 14% от мировых запасов, живет в 3-4 раза хуже, чем побеждённые страны - Германия, Япония, Венгрия?

Кто же даст ответ? Не дают ответа ни цари, ни президенты. А народ безмолвствует.

А ответ простой. Вся история развития Московского царства строилась на насилии, вероломстве, жестокости, кровавых войнах. Народ всегда служил пушечным мясом для удовлетворения низких потребностей их правителей. Народ секли на конюшнях, избивали шпицрутенами, гнали на братоубийственные войны. С ним никто никогда не считался.

Бесправие, беззаконие, ложь, лицемерие, уничтожение инакомыслия - основные составляющие российского общества при всех режимах.

Мы говорим о тех несчастных, которых прогоняли через строй солдат, а как вы считаете, что думали те солдаты, которые хлестали этих несчастных? А состояние тех крестьян, которых секли на конюшнях, натравливали на них собак, заставляли приводить своих невест барину в первую брачную ночь?

Они же понимали, что на месте наказуемых могут быть и они за малейшее неповиновение. И делали вывод о беспрекословном подчинении во всех случаях. А потом от них рождалось потомство таких же терпеливых и послушных.

И так длилось веками. Никто не может отменить естественного отбора в природе.

А потом им внушали, что, убивая других, они защищают Родину.

А потом им внушили, что свободомыслие - это зло, оно вредит российскому государству.

Так родилось современное российское общество - на ненависти, жестокости, зависти, лжи. И большая часть российского общества с удовольствием покоряет другие народы, потому что у них нет такого человеконенавистнического строя, как в России.

И с каждым уходящим поколением все меньше и меньше остаётся критически мыслящих людей, которые понимают, как нагло и открыто разворовывается их страна, какая пропасть между богатыми и бедными в России, зачем столько средств расходуется на оборонные нужды.

В России больше всех танков в мире. Зачем? Ведь танки - это наступательное оружие.

Этому обществу можно говорить все, что угодно: они поверят всему. Вот сейчас российские трубадуры утверждают, что вступление Украины в НАТО - это красная линия. Потому что там могут стоять натовские ракеты.

Но ведь, когда оккупировали Крым и вторглись на Донбасс, Украина по законодательству, была внеблоковой страной.

Российское общество не смущают такие пустяки?

Вывод один: с современной Россией невозможно ни о чем договориться.

Главные наши гарантии - это армия, флот, военно-воздушные силы.

Второй вывод: государство - это мы, какая у нас психология, запросы, нравы такое и будет государство, таких представителей народа и президента мы и выберем.

Сейчас этот урок для Украины очень актуален.