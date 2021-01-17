Как и кого в Украине будут штрафовать за язык: Ткаченко объяснил нормы закона

Штрафы за нарушение языкового закона не будут касаться граждан Украины и не могут быть применены к посетителям или клиентам.

Об этом в видеообращении в Facebook заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить о штрафах, то речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском", – заметил Ткаченко.

Вместе с тем он отметил, что "штрафы не самоцель".

"Накладывать их просто так никто не может. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года. Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят, потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно", – подчеркнул министр.

Основная же цель нововведения, по словам Ткаченко, – внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.

"Речь идет об уважении друг к другу, а также к государству. Как граждане в быту вы имеете право общаться на том языке, который вам более удобен. Только теперь, зайдя в заведение, обязательно будете слышать именно "Вітаю!" – отметил Ткаченко.