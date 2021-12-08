Телефонный разговор, состоявшийся между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Путиным, является главной новостью в Украине и России, но, что интересно, он даже не упоминается в самых популярных телевизионных новостях в США - Fox News, - и не является главной новостью во многих наиболее уважаемых источниках новостей, таких как New York Times, Washington Post и CNN, в отличии от предыдущих новостей и информации о планах России по вторжению в Украину. Я бы сказал, что это идеальная метафора того, как Запад видит потенциал конфликта между Россией и Украиной: это где-то у них на уме, важно для Украины и России, но не является приоритетом для граждан США.

Вашингтон публиковал все больше и больше разведданных, свидетельствующих о том, что Москва готовится к крупномасштабному вторжению в Украину. Американцы, вероятно, публикуют эти разведданные по нескольким причинам: это устраняет "элемент неожиданности" для вторжения России, это дает Украине больше времени на подготовку, а также позволяет западным партнерам подготовить НАТО к конфронтации. Во всех случаях Вашингтон не склонен к нагнетанию страха: если они разглашают такую секретную информацию, то это потому, что они знают, что что-то грядет. Или имеет высокую вероятность произойти.

Помимо банальных дипломатических заявлений "призывающих Россию поддерживать мир" и обещающих экономические санкции, союзники по НАТО больше ничего не обещают Украине. Только некоторые примеры: Канада вчера объявила, что не будет направлять больше солдат в Украину для консультирования, член Совета национальной безопасности Белого дома США вчера во время пресс-конференции "дал понять, что Байден не будет угрожать прямым военным ответом США", а Великобритания пообещала отправить больше оружия в Германию в случае конфликта - но не в Украину. Ни в коем случае ни одна страна не обещала военного ответа, и кажется очевидным, что Байден не заинтересован в конфликте со вторым по величине в мире обладателем ядерного оружия, если у него не хватило мужества, необходимого для продолжения американской оккупации Афганистана - после потери тысяч американских жизней, 2 триллионов долларов и 20 лет.

Чего Украина, похоже, не понимает, так это того, что Запад, возможно, уже решил, что потенциальная эскалация конфликта с Россией несет слишком высокие риски. Запад знает, что Россия часто обучает своих военных применению тактического ядерного оружия, и если ставки таковы, то Запад предпочел бы держаться оттуда как можно дальше, поскольку потенциал регионального конфликта, который может перерасти в мировую войну, - это то, в чем ни один западный лидер не желает участвовать. История Первой мировой войны, Второй мировой войны и других войн с европейскими странами показывает, что наиболее масштабные конфликты начались, когда крупные державы начали сражаться, чтобы защитить своих меньших и более слабых союзников. Цена этих войн часто была разрушительной, и целые королевства перестали существовать из-за своих просчетов в защите стран, у которых не было военной силы, чтобы защитить себя. Таким образом, возникает вопрос: стоит ли защита Украины существования какой-либо из стран НАТО?

В случае развертывания конфликта, я думаю, можно с уверенностью предположить, что крупнейшие европейские и американские партнеры еще больше "укрепят" наших союзников по НАТО оружием. Прибалтийские государства, скорее всего, выступят с некоторыми заявлениями, но в целом я прогнозирую, что Прибалтика будет молчать - они ничего не выиграют, дразня голодного медведя. Несмотря на обещание ввода дополнительных санкций против России и дальнейших поставок вооружения в Украину, я считаю, что США при Байдене будут осторожны и не предпримут ничего радикального - например, не выведут Россию из банковской системы SWIFT, - поскольку это будет "актом агрессии", как сказал Дмитрий Медведев несколько лет назад. США и ЕС, вероятно, добавят больше санкций. Но после 8 лет санкций против России и 60 лет санкций против Кубы мы видим, что санкции США никогда не меняли внутреннюю или внешнюю политику страны. Те в Вашингтоне, кто настаивает на дополнительных санкциях в качестве решения, явно не понимают, как думает Москва - новые экономические санкции не пугают Путина.

Демократические президентства Обамы и Байдена приняли сознательное решение не делать особых шагов для вступления Украины в НАТО, и это в значительной степени поспособствовало нынешней ситуации. После выборов в США многие украинские политики радостно писали о том, насколько администрация Байдена - позитив для Украины. Теперь же мы видим, как плохо эти политики понимают Соединенные Штаты. Частично эту упущенную возможность также можно приписать украинским политикам, которые никогда не приводили убедительных аргументов в пользу того, почему в интересах Соединенных Штатов было пригласить Украину "в клуб". Желание Украины вступить в НАТО всегда было очевидным — это, бесспорно, отвечает национальным интересам Украины. Но Украина так и не ответила на вопрос, который задавался НАТО: как вступление Украины в НАТО добавит самим НАТО больше безопасности? Как украинские политики, так и лоббисты в Вашингтоне никогда не приводили убедительных доводов в пользу членства Украины.

В любом случае, те, кто надеялся на разрешение этого конфликта в стиле Deus ex machina (неожиданный поворот со счастливым финалом), когда появятся западные страны и спасут Украину, не понимают жестокой реальности западных расчетов: Германия только что избрала новое правительство, во Франции выборы назначены на апрель 2022 года, и Байден больше заинтересован во внутренней политике США, чем во внешней, поскольку его популярность падает. Таким образом, неудивительно, что конфликт с Россией не является главной новостью в Соединенных Штатах: у Запада есть свои собственные приоритеты, из которых Украина - не главный. Звонок это подтвердил.