Кабмин принял решение по судьбе Лещенко в Набсовете 'Укрзалізниці'

Кабинет министров Украины распорядился продлить контракт с экс-нардепом Сергеем Лещенко на должности члена Наблюдательного совета в АО "Укрзалізниця". Вместе с ним эту же должность продолжит занимать экономист Олег Журавлев.

При этом, как указано в распоряжении правительства на сайте, срок действия договора составляет три месяца. Документ зарегистрирован под сакральным номером 666.

"Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко Сергея Анатольевича и Журавлева Олега Сергеевича как представителей государства 20 июня 2021 года на срок до принятия решения Кабинетом Министров Украины об избрании представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Украинская железная дорога", но не более чем на три месяца со дня вступления в силу этого распоряжения", – вынесено отдельным пунктом в документе.

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Лещенко был назначен на должность члена Набсовета "Укрзалізниці" в декабре 2019 года. Новый состав Набсовета был сформирован в середине 2018 года, чтобы повысить прозрачность и эффективность работы "Украинской железной дороги". Однако, несмотря на привлечение независимых наблюдателей в состав Совета, коррупционные скандалы на госпредприятии не прекратились.

До карьеры в "Укрзалізниці" Сергей Лещенко представлял интересы украинского народа в парламенте от фракции пятого президента "Блок Петра Порошенко". Его депутатство запомнилось продвижением и популяризацией инструментов, способных побороть коррупцию в рядах топ-чиновников. Рьяно выступал в поддержку создания НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Лещенко в июле 2020 года сетовал на сокращение заработной платы членам Набсовета железной дороги Украины.