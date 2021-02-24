Кабмин назначил новых глав агентств по космосу и Чернобыльской зоне
В среду, 24 февраля, Кабинет министров назначил Владимира Тафтая главой Государственного космического агентства Украины.
Также на заседании правительства Сергея Костюка назначили председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Еще Кабмин назначил Сергея Галицына временно исполняющим обязанности главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Отметим, что ранее Тафтай был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, позже занимал должность вице-президента по интеллектуальных вопросам государственного предприятия "Антонов".
Костюк работал генеральным директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и возглавлял ГСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров уволил Владимира Усова с должности главы Государственного космического агентства Украины.