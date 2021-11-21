К расследованию 'вагнергейта' следует приобщить западных союзников Украины, – Порошенко

Скандал вокруг сорванной спецоперации по задержанию боевиков российского ЧВК "Вагнер" углубляет недоверие западных партнеров к украинским властям. И эта тональность ощущается в общении – рассказал журналистам в кулуарах Международного форума безопасности в Галифаксе пятый Президент Петр Порошенко. Он отметил, что для возобновления доверия власти следует привлечь к объективному расследованию представителей государств-союзников Украины.

"В Галифаксе впервые после пандемии офлайн собрались более трех сотен влиятельных людей мира, которые имеют целью усилить демократию, свободу, защиту прав человека и глобальную безопасность. И безусловно, потребовалось большее представительство Украины", – отметил Порошенко.

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"Интерес к Украине велик. Мы получили огромное количество запросов о встречах. Начиная от конгрессной делегации, которая здесь очень мощно представлена. И сенаторы, причем из обеих партий, и республиканцы, и демократы, и конгрессмены. У нас была очень оживленная дискуссия с нашими американскими союзниками и партнерами. У нас очень мощная поддержка со стороны канадцев", – подчеркнул Порошенко.

"Как ни странно, они очень хорошо осведомлены в расследовании Bellingcat по делу "вагнеровцев". К сожалению, сегодня эта тема уже присутствует в Галифаксе. Это имеет эффект эрозии доверия к Украине со стороны партнеров. Потому что с 14 года мы с огромными усилиями завоевывали доверие к украинской разведке, к украинским Вооруженным силам, к украинскому высшему политическому руководству. Для того чтобы нам без ограничений предоставляли всю необходимую информацию", – напомнил пятый Президент.

"Я убежден, что украинским властям, украинскому государству сейчас нужно проявить несколько инициатив для того, чтобы это доверие восстановить. Среди этих инициатив отдельные партнеры не исключали, что может быть и проведение совместного расследования с участием наших иностранных партнеров факта утечки полностью тайной информации об организации специальной операции по задержанию 33 "вагнеровцев", имеющих непосредственное отношение к возможным процессам против страны-агрессора России в разных судах. Начиная от МН17 и заканчивая сбититием нашего самолета с десантниками. Начиная от преступлений, совершавшихся на оккупированной территории Украины и завершая преступлениями в Сирии и Ливии", – говорит Порошенко.

"Для того, чтобы остановить процесс потери доверия Украиной, сегодня нужно, чтобы украинское руководство, украинское государство пригласило в процесс расследования представителей наших партнеров. Для того, чтобы показать, что ему нечего прятать", – считает Петр Порошенко.

"На сегодняшний день мы видим несколько выводов.

Первое: украинские разведчики провели блестящую операцию, доказав, что они являются одними из лучших в мире. Второе: украинские разведчики сейчас нуждаются в защите. Потому что пытаясь прикрыть свое как минимум преступное бездействие, лучший цвет украинской разведки уволили из разведки и угрожают уголовным преследованием", – возмущается Порошенко.

"Угрожают те, кто несет полную ответственность за срыв этой операции, пытаясь прикрыть либо собственную измену, либо собственный хаос и некомпетентность. Пусть они сами выбирают, по какой статье они будут за это отвечать", – замечает лидер "ЕС".

"Итак, я призываю: украинских разведчиков сейчас нужно защитить. Украинские разведчики должны быть восстановлены в должностях. Им должна быть предоставлена охрана. Они важны не только в проведении разведки, но и в свидетельствах по восстановлению доверия и по защите украинской национальной безопасности. Это, если хотите, мои требования к действующей власти. Альтернативы этому пути нет. Потому что ситуация будет еще хуже. К сожалению, не только для власти, но и для Украины. Мы этого допустить точно не можем", – резюмирует Петр Порошенко.