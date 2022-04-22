Израиль будет поставлять шлемы и жилеты украинским спасательным службам – Reuters

Израиль будет поставлять шлемы и жилеты для украинских спасательных служб. Это первая оборонная помощь от этой страны с начала полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщает Reuters. Этому решению предшествовали переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

После 24 февраля Израиль осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако в течение двух месяцев ограничивался исключительно гуманитарной помощью, поскольку опасался ухудшения двусторонних отношений с Кремлем.

Президент Владимир Зеленский еще в марте обращался к к народу и правительству Израиля. Он призвал передать нашей стране средства противоракетной обороны, а также сравнил Россию с нацистской Германией, которая убивала еврейский народ.

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Однако вместо этого Украине решили передать четыре бронированных автомобиля скорой помощи и 230 тонн гуманитарной помощи, собранной гражданами Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров передать нашей стране вооружение, которое поможет защитить украинцев от российских убийц. Он заявил, что это моральная обязанность – помочь защитить свободу, передав оружие, которое у них годами хранится на складах.