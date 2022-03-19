Иначе – полный крах Росии: назван способ принуждения Путина к прекращению войны в Украине

Экс-нардеп и политический аналитик Борислав Береза заявил, что для прекращения войны Украина должна совершить несколько решительных шагов навстречу Организации Объединенных наций. Такая позиция позволит Генассамблее ввести на территорию нашей страны миротворческие силы, а это поставит президента России Владимира Путина перед конкретной дилеммой.

"Готов ли он воевать со всем миром и сгореть в пожаре войны или он пойдёт на попятную", – написал политик у себя в Facebook. Только жесткие действия ООН заставят Кремль прекратить бомбить и обстреливать украинские города.

Более того Береза убежден, что, обратившись напрямую к членам ООН, среди которых сама РФ лишена права вето, Украина обеспечит решение о принудительных репарациях в свою пользу. Россия обязана выплатить нанесенный своим вторжением ущерб, но пока соответствующих судебных решений и механизмов нет.

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"Средства того же Центробанка РФ арестованы, но не конфискованы. Значит пока они не могут быть перечислены на счета Украины. А этим надо заниматься уже сегодня. И уже сегодня стоит подготавливать правовую базу для получения этих средств, которые пойдут на восстановление Украины и на компенсации ущерба. Кстати, ущерб тоже надо считать, а не озвучивать на глаз", – заметил Береза.

Он добавил, что не сам придумал подобную "инструкцию", способную защитить наше государства и прекратить в нем кровопролитную войну, а получил ее от юристов-международников. Свои консультативные услуги бывший парламентарий предложил правопреемникам на добровольной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал экстренное совещание Путина с членами Совета безопасности России.

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