Хотите прикол?

В России, еще с 90-х, ходили рассказы о героическом сербском народе, который во время балканской войны, бомбардировок и международных санкций, смог наладить у себя 100% импортозамещение и сам производил всё, начиная от зажигалок и кончая калькуляторами и запчастями для импортных машин.

Собственно, эта уверенность "мы все импортозаменим" во многом основывалась на "сербском опыте". Сербы же смогли, а мы и подавно сможем!

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И вот намедни срочно созданная для противодействия санкциям российская госструктура связалась с дружественным сербским народом и попросила поделиться опытом 100% импортозамещения.

Сербы выпучили глаза, брякнули челюстями и едва выдавили из себя... "Но это же пропаганда была... вы же сами ее в 90-х придумали"...

Это не шутка, если чё.