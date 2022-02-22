"Империя зла должна умереть": под посольством РФ в Киеве устроили акцию протеста. Фото и видео

Под посольством Российской Федерации в Киеве устроили акцию протеста против признания Москвой "независимости Л/ДНР". У здания диппредставительства собрались около 50 активистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Telegram. Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Донбасс – это Украина", "Никогда не сдадимся", "Империя зла должна умереть" и т.д. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также собравшиеся пели известную нецензурную песню о президенте России Владимире Путине.

"Империя зла должна умереть. Московия – оккупант. Со вчера – официально дважды. В Киеве до сих пор есть российское посольство – это недостаток. Но мы можем прийти к этому зданию и сказать – Украина будет защищаться", – так анонсировали акцию организаторы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры всех ведущих стран резко осудили инициативу Путина, признавшего квазиреспублики "Л/ДНР". Они назвали это недопустимым нарушением территориальной неприкосновенности суверенных государств, за которым неизбежно следует реальная ответственность и последствия.