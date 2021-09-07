Илья Кива сдал экзамен на адвоката: СМИ узнали подробности

В январе 2021 года народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сдал экзамен для получения права на адвокатскую деятельность в Украине. Это произошло в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА).

Соответствующая информация содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет Bihus.info. После экзамена кандидату еще предстоит пройти стажировку на протяжении 6 месяцев у адвоката с опытом не меньше 5 лет.

В течение стажировки кандидат должен выполнить план (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. Потом Совет адвокатов региона должен ознакомиться с отчетом и утвердить его.

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"Теоретически, Совет адвокатов Закарпатья должен собираться в сентябре. Таким образом, уже скоро будет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если так – он получит ряд привилегий. Например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", – рассказала адвокат Bihus.Info Мария Музычка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления".

Он заявил, что работал над ней в течение пяти лет для того, чтобы сын мог им гордиться.

Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоения звания кандидата наук депутату.

Стало известно, что научного руководителя – Владимира Гурковского, который помогал Киве с диссертацией, уволили с работы. Депутат пообещал сделать его министром образования.