Главный месседж статьи Медведева - призыв к свержению власти в Украине: Илларионов объяснил, что хотел сказать Кремль

Известный российский политолог Андрей Илларионов заявил, что недавняя антиукраинская статья экс-президента России Дмитрия Медведева направлена ни на что иное, как свержение власти в Киеве и фактический захват всей Украины. Также эксперт указал, что авторство принадлежит не одному лишь Медведеву, а очерчивает коллективную позицию всего Кремля.

Об этом он рассказал в студии политического ток-шоу "Свобода Савика Шустера". По мнению Илларионова, данной статьей Медведев пытался бросить вызов не только президенту Владимиру Зеленскому, но и всему украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самое главное содержится в тезисе этой статьи. Эта мысль заключается в том, чтобы призвать украинцев подняться, взять оружие и свергнуть государственный строй в соседней стране. Это претензия не на часть Украины, это претензия на всю Украину", – подчеркнул российский политолог, прекрасно понимая империалистские нравы первых лиц Кремля.

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Он также добавил, что статья Медведева является логичным продолжением резонансной публикации Владимира Путина, написанную этим летом. Российский лидер нес тот же посыл в отношении к Украине, не желая признавать ее суверенность и способность быть отмежеванной от "братского народа".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, практически аналогичную статью в июле 2021 года написал и сам президент РФ Владимир Путин. В ней он подробно расписал причины, почему не может отказаться от нарративов "одного народа" россиян с украинцами.