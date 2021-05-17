Илларионов допустил повторение "Мюнхенского сговора" для Украины

Нынешняя позиция Запада по ситуации в Украине напоминает события, которые предшествовали Мюнхенскому сговору в 1938 году. Тогда Европа пыталась замирить нацистскую Германию, однако в итоге позволила аннексировать Судетскую область Чехословакии.

Такое мнение в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой озвучил Андрей Илларионов – президент Института экономического анализа, бывший советник лидера России Владимира Путина. Он отметил, что на такие параллели его наталкивает нерешительность новой администрации США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, вот мне в последнее время все приходит на ум сравнение 2021 года с 1938. И того, что происходит сейчас, с тем, что произошло в 1938 году под названием Мюнхена. Там тоже было много разговоров, там много было визитов. И, например, господин Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, несколько раз приезжал на встречу с Адольфом Гитлером. И было очень много разговоров о том, как важно снизить напряжение, добиться деэскалации, развести войска. И, между прочим, после первых переговоров Гитлер действительно даже отводил войска у чехословацкой границы", – сказал Илларионов.

Однако, напомнил он, такое развитие событий было в мае 1938 года, а уже осенью произошел Мюнхенский сговор. Речь идет о документе, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Французской республики Эдуаром Даладье, рейхсканцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и премьер-министром Королевства Италия Бенито Муссолини. Договор предусматривал аннексию Судет Германией.

"Без Чехословакии, за спиной Чехословакии, в месте, куда президента Чехословакии даже не допустили. И за его спиной приняли решение о передаче Судетской области Чехословакии Германии. И чехословацкого президента пытались заставить подписать этот документ", – напомнил экс-советник Путина.

"Это сравнение, это не факт. Но что происходит сейчас? За последние несколько месяцев новой администрацией в США была опубликована, может быть, дюжина планов, как США могут помочь Украине. Прежде всего, в области безопасности. Возникает вопрос – вот за эти 100 с лишним дней хоть один из этих пунктов выполнен? Ответ – нет. Во время визита Блинкена (Энтони, госсекретарь США. – Ред.) хоть один из этих пунктов обсуждался и по нему принято позитивное решение? Нет", – резюмировал Илларионов.

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