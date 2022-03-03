'Идите домой! F**k Russia!' В сети показали, как русских встречают в Германии

В Германии люди неоднократно выходили на митинги, протестуя против вторжения российских нацистов в Украину. Да и в целом в этой стране в городах начали показывать гражданам РФ, что им не рады.

Один из таких случаев снял на видео пользователь TikTok с ником shkrebok. Этот россиянин отправился к своим родственникам в Германию и оставил свой автомобиль с российскими номерами на парковке.

Вернувшись к машине, столкнулся с неприятным сюрпризом – кто-то забросал его авто мусором и картофелем фри, на фарах написали "Putin", на стекле – "F**k Russia", "No war! Putin Stop!", "Go home" и слово "Ukraine" с нарисованным сердцем. Кроме того, неизвестные перечеркнули номер с флагом, а стекло залили кетчупом. Так они показали свое отношение к войне РФ с Украиной.

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Пользователь TikTok, озадаченный от увиденного, слонялся вокруг машины и размышлял, как ему дальше находиться в Германии и нужно ли снимать номера, чтобы не попадать в подобные ситуации.

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