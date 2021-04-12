Гришина призвала Раду принять новый закон о профтехобразовании в Украине

Верховная Рада должна принять новый закон о профессиональном (профессионально-техническом) образовании вместо закона, который действует с 1998 года.

Об этом заявила глава подкомитета по вопросам высшего образования в Украине, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина на своей странице в Facebook. По ее словам, за последние 15 лет в Украине численность учреждений профессионально-технического образования сократилась почти вдвое – целостные комплексы вместе с общежитиями за бесценок передавались другим организациям.

Сейчас, как отметила нардеп, в стране создалась катастрофическая ситуация, когда действующие предприятия, сельскохозяйственное производство, малый и средний бизнес, фермерские хозяйства испытывают острый дефицит прежде всего в квалифицированных рабочих, поэтому они вынуждены набирать людей с улицы.

"Сейчас Министерство образования и науки делает все, чтобы не только сохранить действующие профтехучилища, а также вместе с местной властью создать на местах учебно-практические центры, где молодежь может получить профессиональные навыки. Но их усилий недостаточно. Здесь требуется активное участие многих министерств и ведомств, а также самих работодателей", – сказано в сообщении.

Верховная Рада, по ее убеждению, должна принять новый закон о профессиональном (профессионально-техническом) образовании.

"Поэтому президент Владимир Зеленский 30 марта издал указ, в котором поручил Кабинету министров срочно разработать программу модернизации, а по сути, возрождения системы профессионального (профессионально-технического образования)! Уверена, что мы создадим современную систему профессионально-технического образования!" – добавила Гришина.