Гозман о риске вторжения РФ в Украину: это вероятно и надо готовиться к худшему

Россия может вторгнуться на территорию Украины. Украинцам следует готовится к худшему варианту развития событий.

Как сказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман, сценарий вторжения остается вероятным. В то же время, он обратил внимание на позитивные сигналы, которые были заметны после разговора американского и российского лидеров – Джо Байдена и Владимира Путина.

Гозман отметил, что Белый дом говорил с Кремлем в тональности ультиматума, а второй не смог дать жесткий ответ.

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"Они вроде бы как этот ультиматум проглотили. Поэтому какая-то надежда, по-моему, есть. Но готовиться надо к худшему всегда", – сказал российский политик.

Говоря о том, как сами россияне относятся к возможному началу открытого военного конфликта с Украиной, он отметил, что есть "две новости".

Хорошая, по его словам, заключается в том, что россияне не хотят воевать с украинцами. И сплотить общество идеей нового вторжения – не удастся. Он же добавил, что те продолжают относиться к украинцам плохо и всему виной пропаганда.

"Плохая же новость заключается в том, что предотвратить эту войну российское общество не сможет", – отметил он.

Он же добавил, что концентрация войск на границе на сегодняшний день – скорее всего носит характер инерции предыдущих событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оценили военные силы, в случае нападения России.