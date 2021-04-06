Госдеп: США постоянно на связи с НАТО и Киевом из-за обострения на Донбассе

Высшие должностные лица администрации президента США находятся на контакте с коллегами по НАТО и Украиной из-за эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом на брифинге 6 апреля заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина". Он еще раз напомнил, что Вашингтон поддерживает своего партнера – Киев.

"Несколько наиболее высокопоставленных членов администрации говорили с партнерами по НАТО. Начиная с президента США, госсекретарь, советник по нацбезопасности, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами", – пояснил Прайс.

Также, по словам представителя Госдепа, его страна добивается того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для новых стран.

"Вашингтон поддерживает Киев с необходимыми для того реформами", – сказал он.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби призвал Россию прекратить провокации в отношении Украины.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность", – говорится в заявлении.

По словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля обсудил ситуацию на Донбассе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, глава государства отметил, что вступление нашей страны в Североатлантический альянс поможет остановить российскую агрессию.