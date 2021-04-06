Держдеп: США постійно на зв'язку з НАТО і Києвом через загострення на Донбасі

Юрій Сергієнко Політика 23:03, 6.04.2021 Оновлено: 23:52, 6.04.2021

Вищі посадові особи адміністрації президента США постійно на контакті з колегами по НАТО й Україною через ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив представник американського Держдепартаменту Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна". Він ще раз нагадав, що Вашингтон підтримує свого партнера – Київ.

"Кілька найбільш високопоставлених членів адміністрації говорили з партнерами по НАТО. Починаючи з президента США, держсекретар, радник із нацбезпеки, міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів та інші – в тісному контакті зі своїми українськими колегами", – пояснив Прайс.

Також, за словами представника Держдепу, його країна домагається того, щоб двері НАТО залишалися відчиненими для нових країн.

"Вашингтон підтримує Київ із необхідними для того реформами", – сказав він.

Водночас представник Пентагону Джон Кірбі закликав Росію припинити провокації щодо України.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість", – йдеться в заяві.

За словами Кірбі, США продовжують стежити за ситуацією на Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня президент України Володимир Зеленський 6 квітня обговорив ситуацію на Донбасі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, глава держави зазначив, що вступ нашої країни до Північноатлантичного альянсу допоможе зупинити російську агресію.

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