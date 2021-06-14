Гончаренко о ПДЧ для Украины: в НАТО решили не злить Путина, но он убийца, а не партнер
На саммите НАТО, который проходит в понедельник, 14 июня, в столице Бельгии Брюсселе, не стоит рассчитывать на что-то прорывное для Украины. В частности, на план действий относительно членства в Альянсе. В НАТО решили не злить президента России Владимира Путина и эта тактика будет ошибочной.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал нардеп фракции "ЕС", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он еще раз отметил, что ослаблять санкционную политику в отношении России нельзя.
"Давление на Россию следует не только не ослаблять, а лишь усиливать – санкционное, дипломатическое, экономическое. Предоставляя военную помощь тем, кто защищается от российской агрессии. Путин – убийца, а не партнер", – сказал Гончаренко.
По его словам, сейчас наблюдается опасная тенденция, когда в НАТО пытаются выйти с Россией на "предсказуемые отношения" и сохранить существующий сейчас статус-кво. По мнению Гончаренко, такая тактика ошибочна и быстро исчерпает себя, ведь РФ неоднократно доказывала, что любые "перезагрузки" и "разрядки" заканчиваются тем, что Кремль лишь набирает сил для дальнейших агрессивных действий.
"Можно с уверенностью говорить, что сегодня на саммите НАТО рассчитывать на что-то прорывное для нашей страны, вроде ПДЧ в Альянсе, точно не стоит. Хотя президент Литвы Ґитанас Науседа заявил, что НАТО должно сдержать обещания насчет перспектив членства в Альянсе Украины и Грузии, лидеры западного мира решили лишний раз не "злить" Путина перед его встречей с Байденом", – подытожил Гончаренко.
Как сообщал OBOZREVATEL :
на саммите НАТО Президент США Джо Байден заявил, что защита Европы, Турции и Канады является "священным долгом" для Соединенных Штатов. Он добавил, что это заметное отклонение от угроз его предшественника Дональда Трампа выйти из военного союза.
ранее Байден предупреждал, что Россия будет иметь дело с серьезными и значимыми последствиями, если продолжит заниматься вредной деятельностью.