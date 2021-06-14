Гончаренко о ПДЧ для Украины: в НАТО решили не злить Путина, но он убийца, а не партнер

На саммите НАТО, который проходит в понедельник, 14 июня, в столице Бельгии Брюсселе, не стоит рассчитывать на что-то прорывное для Украины. В частности, на план действий относительно членства в Альянсе. В НАТО решили не злить президента России Владимира Путина и эта тактика будет ошибочной.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал нардеп фракции "ЕС", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он еще раз отметил, что ослаблять санкционную политику в отношении России нельзя.

"Давление на Россию следует не только не ослаблять, а лишь усиливать – санкционное, дипломатическое, экономическое. Предоставляя военную помощь тем, кто защищается от российской агрессии. Путин – убийца, а не партнер", – сказал Гончаренко.

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По его словам, сейчас наблюдается опасная тенденция, когда в НАТО пытаются выйти с Россией на "предсказуемые отношения" и сохранить существующий сейчас статус-кво. По мнению Гончаренко, такая тактика ошибочна и быстро исчерпает себя, ведь РФ неоднократно доказывала, что любые "перезагрузки" и "разрядки" заканчиваются тем, что Кремль лишь набирает сил для дальнейших агрессивных действий.

"Можно с уверенностью говорить, что сегодня на саммите НАТО рассчитывать на что-то прорывное для нашей страны, вроде ПДЧ в Альянсе, точно не стоит. Хотя президент Литвы Ґитанас Науседа заявил, что НАТО должно сдержать обещания насчет перспектив членства в Альянсе Украины и Грузии, лидеры западного мира решили лишний раз не "злить" Путина перед его встречей с Байденом", – подытожил Гончаренко.

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