Головань: через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных производства против Байдена и Порошенко

Через два дня после инаугурации президента США за ведома Офиса президента Владимира Зеленского были открыты новые производства по пятому президенту Украины Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"20 января этого года украинцы вместе с целым миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента Байдена это сотрудничество было очень позитивным и полезным для нас", – напомнил Головань.

"С определенной радостью – как мы теперь видим, лицемерной, смотрели на эту инаугурацию и в Офисе действующего президента Зеленского. Почему я говорю "лицемерной"? Потому что уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого Президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", – сообщил адвокат Головань.

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора", – отмечает Игорь Головань.

"То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", – подытожил он.

Как известно, 20 мая 2020 во время пресс-конференции президент Зеленский публично прокомментировал так называемые "пленки Деркача", заявив, что Генпрокурор Ирина Венедиктова уже открыла производство. Он отметил, что правоохранительные органы должны реагировать на информацию из этих аудиозаписей.

"О Порошенко и Байдене, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звоночек, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача, будут расследовать", – сказал Зеленский.

Отметим, 20 января в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак смотрели трансляцию инаугурации Джо Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.