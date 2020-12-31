'Голос' в 2021 году сосредоточится на вакцинации от COVID-19 и деоккупации Донбасса и Крыма, – Рудик

В планах партии "Голос" в 2021 году сосредоточиться на развитии инфраструктуры для масштабной вакцинации населения Украины от коронавируса, реализации стратегии деоккупации Донбасса и Крыма и продолжать планомерную борьбу с российскими информационными атаками.

Об этом заявила лидер политической силы, народный депутат Кира Рудик, передает "Интерфакс". Она напомнила, что парламент уже принял закон "Голоса" об ускоренном доступе к вакцине.

"В дальнейшем наши силы будут сосредоточены на развитии инфраструктуры для масштабной вакцинации населения. Также мы разработаем и представим более глобальный план борьбы с распространением коронавируса", – сказала Рудик.

Она отметила, что в 2021 году главной для "Голоса" станет имплементация всех инициатив, которым партия дала старт в 2020 году, особенно, которые касаются борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики и бизнеса.

Лидер партии напомнила, что депутаты из фракции "Голос" разработали законопроект о масштабном тестировании медиков на COVID-19 и сохранили им зарплаты на время самоизоляции, продолжили до 2022 года закупку лекарств и медицинских изделий через международные организации.

"Принимая бюджет на 2021 год, нашим депутатам удалось внести несколько поправок, которые облегчают работу бизнеса в условиях карантина, сосредотачивают средства от акцизов в руках местных бюджетов. В первом квартале следующего года мы вернемся к пересмотру госбюджета-21 и внесем еще несколько поправок, чтобы перебросить средства из второстепенных статей расходов на первоочередные: закупку вакцин и поддержку малого и среднего бизнеса", – отметила Рудык.

Политик пообещала, что в новом году "Голос" также представит план экономического роста. Среди позитивов 2020-ого она назвала результаты "Голоса" на местных выборах.

"И в следующем году мы направим усилия для достижения результатов работы в тех местных советах, к которым прошли депутаты от "Голоса" – Киев, Львов, Ровно, Черкассы. А это – улучшение условий для роста предпринимательства, доступа к образованию и медицине. А также на борьбу с коррупционными схемами на местах и в центральных органах власти", – сказала она.

Нардеп обратила внимание на то, что продолжится борьба и на геополитическом уровне.

"Мы с коллегами из фракции "Голос" будем последовательно убеждать украинскую власть похоронить и так давно мертвые "Минские договоренности" и не угождать России. "Минск" выгоден только Путину. Поэтому мы не медлили и подготовили для Украины альтернативу – "Стратегию холодной деоккупации Крыма и Донбасса". И в следующем году наши депутаты во главе с Сергеем Рахманиным сосредоточатся на его внедрении", – сказала она.

По мнению Рудик, в следующем году украинский парламент будет больше внимания уделять вопросам оккупированного РФ Крыма.

"Депутаты "Голоса" собрали Крымскую платформу – теперь все фракции (кроме "ОПЗЖ") будут вместе работать над проблемами оккупированного полуострова", – прогнозирует нардеп.

Она также отметила, что в 2021 году депутаты из "Голоса" будут продолжать планомерную борьбу с российскими информационными атаками и сосредоточатся на контрпропаганде.

"В уходящем году мы напомнили властям о санкциях против российских соцсетей и заставили продолжить их. Но мы помним и о СМИ, финансируемых Кремлем и работающих в интересах нашего врага внутри страны", – сказала Рудик.