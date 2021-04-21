'Голос' разработал антикризисный план на период локдауна: что предусматривает

Партия "Голос" предложила антикризисный план на время локдауна из-за пандемии коронавируса в Украине в зарегистрированном законопроекте №5346.

Как сообщили в пресс-службе политсилы, продление карантина, очередная волна локдауна и ограничения экономической деятельности предпринимателей и работников требуют активной законодательной поддержки бизнеса.

Во время тематического круглого стола законопроект поддержали около 20 бизнес-ассоциаций, в частности Союз Украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский совет бизнеса и ее члены, рассказали в пресс-службе.

В "Голосе" потребовали вынести законопроект №5346 на рассмотрение Верховной Рады на ближайшее внеочередное заседание.

"Голос" также понимает, что экономику после карантина необходимо будет восстанавливать. Большинство представителей бизнес-ассоциаций подчеркнули необходимость уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, поэтому "Голос" вместе с бизнес-сообществом договорился работать над законодательным дизайном этой инициативы", – сказано в сообщении.

Как отметила лидер партии Кира Рудик, большинство малых и средних предприятий могут продержаться в условиях остановки деятельности не более 2 месяцев, а в Украине вводят новые локдауны, о которых власть не предупреждает.

Только ресторанный бизнес в 2020 году потерял более 6 млрд грн, 4 тысячи заведений закрылись, это – десятки тысяч рабочих мест, отметила политик.

"Именно поэтому мы предлагаем освободить от уплаты ЕСВ закрытые предприятия, ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки, расширить право на получение восьми тысяч гривен госвыплат и дать возможность для установления локальных льгот. Мы искренне благодарны нашим партнерам из бизнес-сообщества за сотрудничество и поддержку нашей инициативы. Мы требуем рассмотреть в парламенте на ближайшем внеочередном заседании", – сказала она.

Со своей стороны, глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк отметил, чтовосстанавливать экономику после длительной пандемии будут не Кабмин или Верховная Рада, а предприниматели и работники.

"Сегодня во время круглого стола обсудили с предпринимателями, что законодательные изменения нужны, чтобы легче восстановить экономическую активность после локдаунов и пандемии. Наиболее распространенный ответ – снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. "Голос" уже работает над дизайном изменений для снижения налогов на труд с возможностью откладывать часть денег на частные пенсионные счета. Поэтому договорились с представителями бизнес-ассоциаций,что будем совместно работать, чтобы оформить это в соответствующий законопроект.