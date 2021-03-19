'Голос' проведет публичное обсуждение законопроекта об амнистии капиталов

Партия "Голос" проведет публичное обсуждение законопроекта №5154-1 об амнистии капиталов вместе с экспертами по экономике и финансам.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает пресс-служба. Отмечается, что презентация законопроекта и обсуждение состоится на следующей неделе в онлайн-формате.

По ее словам, законопроект "Голоса" даст возможность легализовать деньги и имущество, которые раньше были вне закона. Это в свою очередь уменьшит теневую экономику и обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

У "Голоса" есть план, как провести амнистию капиталов и помочь бизнесу начать легально и прозрачно работать. Такие шаги не только выведут из тени большую часть компаний, но и вернут в государственный бюджет миллионы гривен. Чтобы не осталось никаких недоразумений, какую амнистию капитала предлагает "Голос", партия проведет презентацию и публичное обсуждение своего законопроекта вместе с экспертным сообществом. Нам важно услышать обратную связь от экспертов и понять, что можно улучшить в законопроекте", – сказала она.

Рудик отметила, что любая амнистия капитала не будет работать, пока в Украине на бизнес будут дальше давить силовики и врываться в офисы с обысками. Поэтому "Голос" призывает прежде всего запустить Бюро экономической безопасности и провести полноценную судебную реформу.

"Это прекратит давление силовиков на бизнес и позволит предпринимателям спокойно работать, рассчитывая на верховенство права. Только после старта работы Бюро экономической безопасности возможно запустить процесс амнистии капиталов. И именно такие шаги – путь к экономическому развитию Украины", – подчеркнула нардеп.