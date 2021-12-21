'Голос' проинформировал послов G7 о преследовании со стороны Офиса президента

Партия "Голос" с официальным письмом обратилась к послам "Большой семерки", чтобы сообщить о попытке рейдерского захвата депутатской фракции, предпринятой при прямом содействии и координации Офиса президента и так называемой группе "Справедливость". "Голос" не признает никаких изменений в руководстве фракции в парламенте, расценивает такой произвол как преследование оппозиции, недопустимое в демократическом государстве, и будет использовать все юридические и политические механизмы защиты. Об этом сообщила лидер политсилы Кира Рудык.

"17 июня, во время внеочередного заседания Верховной Рады первый вицеспикер Александр Корниенко в почти пустом зале парламента объявил "решение фракции" на основании определения суда, которым якобы приостановлено действие положения о фракции политической партии "Голос" в парламенте. Все происходило противозаконно, а В тот же день представители самопровозглашенной группы "Справедливость" подали иск в Окружной административный суд Киева против других членов фракции о прекращении действия положения о фракции. В 12:00 ОАСК назначил судьей Руслана Арсирия, в 13:40 он выдал решение о приостановлении положения", - отметила Кира Рудык.

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В 14:00 вместо закрытия заседания Верховной Рады, поскольку все вопросы повестки дня были уже исчерпаны, первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко объявил перерыв. "Голос" считает, что это сделали осознанно, чтобы успеть получить и озвучить решение суда в зале. В 14:15 Александр Корниенко сообщил, что новым главой фракции "Голос" вроде бы стала Александра Устинова. Впрочем, в положении о фракции "Голос" прямо указано, что решение об отзыве главы депутатской фракции принимается 14 и более голосами членов фракции. Другого положения о фракции не существует.

Абсолютно ничтожное решение о приостановлении действия положения о фракции было использовано вчерашними антикоррупционерами в качестве основания принять не менее никчемное решение о назначении нового руководства фракции, не имея ни юридических оснований, ни достаточного количества голосов.

"Даже глава Верховной Рады не взял на себя эту ответственность и покинул зал заседаний для срочного брифинга. Только тотально управляемый банковской вицеспикер Корниенко согласился по требованию Ермака выполнить эту грязную работу. Огромное разочарование, что наши бывшие коллеги, на протяжении своей карьеры демократические институты и верховенство права прибегли к самым позорным методам времен портновщины для реализации своих политических амбиций.Мы твердо убеждены, что так называемая группа "Справедливость", Офис президента, первый вицеспикер Верховной Рады должны отвечать за незаконное нападение на партию "Голос", - подчеркнула лидер политсилы.

Эти события политсила расценивает не иначе как преследование оппозиции в желании узурпировать власть со стороны Офиса президента и иметь контролируемую молчаливую поддержку вчерашних антикоррупционеров. Последние три месяца "Голос" неоднократно получал прямые угрозы четкости своих позиций в вопросах "вагнеровцев", оффшоров, коррупционных скандалов и популистических законов монобольшинства.

Каждый раз, когда "Голос" выступал против так называемого антиолигархического закона, против произвольного отстранения Дмитрия Разумкова от должности главы ВР, против давления на бизнес под лозунгами борьбы с олигархами и против многих других неадекватных идей власти, мы слышали прямые угрозы смены главы фракции и остановки государственного финансирования партии.

"Мы не верили, что такое можно сделать в правовом государстве, но это произошло. А все потому, что власти Зеленского мечтают о карманной оппозиции и абсолютно теплой ванной и шагают к новым выборам, чтобы любой ценой переизбраться на новый срок", – подчеркнула Кира Рудык.