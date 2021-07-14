"Голос" призвал блокировать поправки в языковой закон, внесенные в бюджетный законопроект

15 июля в зале парламента рассмотрят бюджетный законопроект №5551-2, в котором партия "Голос" нашла несколько поправок в закон о языке. Эти предложения абсурдны и нивелируют всю работу над языковым законом.

Политсила призвала коллег в Верховной Раде блокировать эти предложения, заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщила пресс-служба. По его словам, поправки поправки выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке, убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским и позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит – и обучение на русском языке в школах и вузах.

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А еще – убирают штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг добавил нардеп. То есть такими предложениями некоторые коллеги стремятся нивелировать всю работу над языковым законом, чего нельзя допустить.

"Призываем всех инициаторов, которые могут сейчас отозвать свои правки – сделать это. Не нарушайте статью 116 Регламента, не превращайте последние пленарные дни нашего парламента в борьбу за язык. Также призываем членов бюджетного комитета и представителей фракций: давайте сразу договоримся, что ни одна правка, которая касается языка ни в законе о реставрации, ни в других законах до 16 июля точно даже рассматриваться не будет", – подчеркнул Железняк.

В течение этой сессии Верховная Рада сделала много, в частности проголосовала закон о судебной реформе. Призываем не завершать последнюю пленарную неделю осквернением языкового закона.