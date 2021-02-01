'Голос' представил кандидата на промежуточных выборах в Донецкой области

Партия "Голос" представила кандидата в народные депутаты в одномандатном округе № 50 в Донецкой области. Так, на промежуточных выборах будет баллотироваться Юлия Гакова.

Об этом сообщили в пресс-центре политсилы. Там отметили, что Гакова является руководительницей Донецкой областной территориальной организации партии "Голос". Во время избирательной кампании на местных выборах ее команде удалось организовать работу отделения и показать качественный результат: кандидаты от "Голоса" прошли в Дружковский, Новогродовский и Добропольский городские советы.

"Наша партия приняла решение выдвигать своего кандидата в одномандатном округе № 50 в Донецкой области. Для меня честь, что именно моя кандидатура будет представлять "Голос" на этих промежуточных выборах. Мы очень хорошо понимаем все сложности, которые могут возникнуть во время кампании в нашем округе. Но я уверена, что "Голос" сможет качественно провести эту избирательную кампанию и показать свое присутствие в этом регионе", – отметила кандидат.

Она также рассказала, что родилась, живет и развивает бизнес в Краматорске, поэтому знает проблемы людей в этом регионе и готова помогать их решать. Гакова заверила, что готова достойно представлять интересы Донетчины в парламенте.

Отметим, промежуточные выборы в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021 года.

Справка

Юлия Гакова получила образование в Донбасской государственной машиностроительной академии в Краматорске по специальности менеджмент организаций. В 2003-2004 годах работала в ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения". С августа 2004 года до декабря 2011 года занимала различные позиции в Государственной налоговой инспекции в Краматорске. В 2011-2013 годах работа в Пенсионном фонде, в 2014-2016 годах в Донецкой областной государственной администрации. С апреля 2016 года Юлия Гакова является руководительницей проектов в ОО "Центр развития будущего", областным координатором по связям с государственными органами власти и СМИ проекта "Открывай Украину", бизнес-тренером в проектах USAІD. Параллельно с общественной деятельностью Юлия развивает свой бизнес – компанию 3D.FARM.