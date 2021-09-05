"Голос" поддержал Всеукраинский марш за права животных

Партия "Голос" поддержала Всеукраинский марш за права животных, который прошел 5 сентября в Киеве. Вместе с единомышленниками политики вышли, чтобы выразить протест против издевательства над животными.

Об этом сообщается в Facebook "Голоса". Председатель партии Кира Рудык заявила, что всю свою жизнь занимается защитой животных и даже имеет маленький приют.

"Я хочу жить в гуманной стране, где люди, которые защищают животных, не считались бы странными. Чтобы было общее понимание, что животным тоже бывает больно", – сказала она.

По словам Рудык, сейчас уже есть маленькая победа – принятие законопроекта №2351 (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира).

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"Но впереди еще много работы. Необходимо на законодательном уровне запретить работу цирков с животными, меховых ферм, притравочних станций, дельфинариев и контактных зоопарков", – подчеркнула глава "Голоса".

Вместе с лидером к акции присоединились народные депутаты Ярослав Железняк, Андрей Осадчук, депутаты Киевсовета Григорий Маленко, Тарас Козак и Зоя Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в парке имени Тараса Шевченко в Киеве прошел четвертый всеукраинский Марш за права животных. Его участники выступили за запрет меховых ферм, дельфинариев и контактных зоопарков в Украине, цирк без животных.