'Голос' добился рассмотрения вопроса о создании Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект фракции партии "Голос" в Раде о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии России.

Как сообщили на странице политсилы в Facebook, рассмотрение законопроекта №3057 запланировано на среду, 27 января. Он предусматривает создание учреждения с необходимыми полномочиями – оно будет централизировать все процессы, касающиеся расчета потерь Украины из-за агрессии России и подавать соответствующие иски.

Как заявил народный депутат Сергей Рахманин, есть огромные потери, от которых страдает Украина в результате российской агрессии и оккупации части украинских территорий. По его словам, также существуют проблемы, которые можно и нужно решать в суде.

Однако, как отметил парламентарий, для того, чтобы эти проблемы эффективно решать, необходимо иметь четкое представление о том, какие именно убытки были нанесены Украине.

"По действующему законодательству документированием этих убытков занимается целый ряд различных министерств и ведомств, но отсутствует координация между ними, отсутствует определенная согласованность в их работе. Соответственно, до сих пор – когда уже 7 лет продолжается война – государство Украина не имеет четкого представления о содержании, характере, объемах убытков, нанесенных Украине в связи с агрессией и оккупацией", – заявил Рахманин.

Вместе с нардепом Романом Костенко парламентарий добился того, чтобы прийти к согласию с коллегами по комитету и представителями профильных министерств, что тянуть дальше не следует.

"Мы нашли точки соприкосновения и договорились, что этот законопроект имеет перспективу", – добавил Рахманин.