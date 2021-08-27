Главы ОГА Донетчины и Житомирщины отчитались о двух годах работы: что изменилось в регионах

Главы областных государственных администраций, которые были назначены президентом Владимиром Зеленским в начале его каденции, начали отчитываться о достижениях за два года работы. В частности, это сделали Павел Кириленко из Донецкой области и Виталий Бунечко из Житомирщины.

Согласно обнародованным отчетам, в настоящее время руководители областей кроме стандартных обязанностей глав ОГА, сочетают также функции прорабов программы президента "Большая стройка" и санитарных врачей областного уровня.

Так, по словам Бунечко, в течение последних двух лет государство стало главным инвестором в реализацию инфраструктурных проектов в областях. Объем финансирования, направленного из госбюджета в этих двух областях на реализацию проектов строительства объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог и других крупных проектов составляет более 10 млрд грн.

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Интересно, что получив меньший объем финансирования на дорожные работы, Житомирщина за 2020-2021 года планирует обеспечить в два раза большее количество отремонтированных километров дорог чем Донецкая область (почти 400 и почти 200 км соответственно).

Медицинская составляющая ОГА главным образом обусловлена необходимостью противодействия пандемии коронавируса. Например, в Житомирской области за полтора года более чем 3 раза увеличилось количество коек отведенных для лечения инфекционных больных, более чем в 4,5 раза возросло количество кислородных соединений в больницах. В целом инвестиции государства и благотворителей в кислородную поддержку больных составили 50 млн грн.

Кроме "ковидных" капиталовложений руководители областей отчитываются также о развитии медицинской отрасли, в частности в части строительства современных сельских амбулаторий, реконструкции и строительства областных и районных больниц. В Житомирской области из 33 проектов медицинского строительства, реализуемых в течение 2020-2021 годов, главным называют областной онкологический диспансер. А в Донецкой области – строительство многопрофильной больницы в Краматорске.

В Донецкой области есть и особые статьи расходов – это восстановление поврежденного в результате вражеских обстрелов жилья и обустройство КПВВ. Житомирская область со своей стороны планирует строительство патронного завода, параллельно развивая выпуск органической сельхозпродукции. По оценкам главы ОГА общая стоимость инвестиционных проектов, которые уже реализуются и планируют к реализации на Житомирщине, составляет более четверти миллиарда евро.

Отметим, что только шесть из 23 руководителей областей, назначенные президентом Зеленским, смогли пересечь или хотя бы приблизиться к 2-летнему сроку работы. Среди них руководители Донецкой, Житомирской, Полтавской, Волынской, Черновицкой и Ривненской обладминистраций.