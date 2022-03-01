Глава Сумщины обратился к руководству ВСУ из-за бесчинств российских оккупантов

В Сумскую область вошли более десятка тысяч техники российских оккупантов. Они передвигаются по региону и уничтожают украинцев.

Об этом в своем обращении к руководству Вооруженных сил Украины заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он попросил о вооружении для того, чтобы бить врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На данный момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у нас в Украине. Был обстрелян город Ахтырка, который почти на половину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области", – подчеркнул Живицкий.

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Он добавил, что территориальная обороны держит все населенные пункты фактически голыми руками – с автоматами и коктейлями Молотова – останавливая десятки и сотни вражеской техники.

"Сегодня на территории Сумской области прямо сейчас заходят десятки, сотни российских "Искандеров", "Градов", "Ураганов", "Буков", танков, БТРов, колонны заправщиков, заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать. Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии "Байрактарами", если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и цивилизованного мира", – подчеркнул глава ОГА.

Он призвал обеспечить регион ударами из "Байрактаров", работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами и авиацией.

"Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита – бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Энлоу, любые противотанковые реактивные системы", - добавил он.

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