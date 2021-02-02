Глава ОБСЕ во время визита в Москву говорила об Украине

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве обсудили ситуацию на Донбассе.

Политик напомнила российскому дипломату о своем недавнем визите в Украину, во время которого побывала на востоке страны, пишет ТАСС. Она подчеркнула необходимость полного доступа ОБСЕ ко всей территории конфликта и выступила за отмену ограничений для наблюдателей миссии.

"Как я говорила господину Лаврову, две недели назад я ездила в Украину, чтобы оценить ситуацию. Я убедилась в необходимости активного участия ОБСЕ. СММ (специальная мониторинговая миссия, – ред.) должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, здесь нет никакого оправдания вмешательству в действия миссии. Свобода передвижения граждан Украины на востоке Украины остается нашей озабоченностью", – сказала Линде.

Со своей стороны Лавров вновь использовал привычную для страны-агрессора риторику и попытался навязать прямые переговоры Киева с террористическими группировками "Л/ДНР". Он в очередной раз обвинил Украину в нежелании выполнять положения Минских соглашений.

Ранее Линде отмечала, что Украина соблюдает все условия для проведения следующего саммита в "нормандском формате" с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона свою часть обязательств не выполнила, считает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Линде посетила с официальным визитом Донбасс. В поездке ее сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина стала первой страной, которую политик посетила как новый глава ОБСЕ.