Глава ОБСЕ посетит Украину перед визитом в Россию

Министр иностранных дел Польши и глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау в четверг, 10 января, прилетит в Украину. Он планирует посетить Киев и побывать на Донбассе.

После визита в украинское государство глава польской дипломатии отправится в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России. Это должно произойти во вторник, 15 февраля, сообщил спикер польского МИД Лукаш Ясина в эфире Польского радио.

По его словам, на Донбассе Рау должен посетить линию разграничения между пророссийскими боевиками и украинскими военными. В то же время, Ясина подчеркнул, что переговоры Рау с Лавровым не означают прорыва в отношениях между Польшей и Кремлем. По его словам, дипломат отправится в Москву в первую очередь как представитель страны, ныне возглавляющей ОБСЕ.

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Встреча политиков, по словам Ясины, станет элементом диалога на высоком уровне, который ведет организация.

"Министр Рау едет в Москву, чтобы построить этот диалог с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Лучше говорить, чем не говорить", – сказал спикер.

Рау ранее заявил, что эскалация из-за российской агрессии может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, конфликт повлечет за собой не только огромные человеческие потери, но и политические и экономические последствия.

Глава польского МИД подчеркнул, что сейчас важно не допустить развития военного сценария конфликта. Разрешение ситуации военным путем может привести к разрушению международного порядка, сказал он.

В преддверии своего визита в Вашингтон Рау заявил о намерении лоббировать в Администрации президента США увеличение численности американских войск на ротационной основе для своей страны. Такая потребность возникла наряду с возможной эскалацией России в Украине, что требует для Польши дополнительной защиты как члена НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин лично посетит союзников НАТО в Европе из-за рисков вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны.