Глава МВФ заявила, что миссия приедет в Украину в сентябре

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в среду, 28 июля. Глава МВФ анонсировала визит миссии Фонда в Украинеу на сентябрь.

Об этом Георгиева сообщила в своем официальном Twitter после общения с президентом Украины. При этом распорядитель МВФ назвала разговор с Зеленским очень конструктивным.

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ", — написала она в Twitter.

Глава МВФ выразила надежду, что остальные вопросы двустороннего взаимодействия будут решены во время миссии Фонда в Украину в сентябре 2021 года.

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"Надеемся на наше продуктивное участие в работе по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре", – сказала Кристалина Георгиева, таким образом анонсировав визит миссии МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и МВФ согласовали позиции по вопросам, которые могут повлиять на пересмотр программы stand by. Об этом заявили в Министерстве финансов после переговоров нашей делегации с представителями Фонда. Кроме того, уже в сентябре Украина получит от МВФ 2,73 миллиарда долларов в золотовалютный резерв.