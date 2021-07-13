Украина получит деньги от МВФ, но с траншем проблемы: что нужно сделать

Украина и МВФ согласовали позиции касательно вопросов, которые могут повлиять на пересмотр программы stand by. Об этом заявили в Министерстве финансов после переговоров нашей делегации с представителями Фонда. Кроме того, уже в сентябре Украина получит от МВФ 2,73 миллиарда долларов в золотовалютный резерв.

Действительно ли есть прогресс в сотрудничестве Киева с Фондом и стоит ли ждать пересмотра программы stand by – разбирался OBOZREVATEL.

В прошлую пятницу, 9 июля, МВФ принял решение распределить между странами-членами специальные права заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл. Это должно обеспечить мировую экономическую систему дополнительной ликвидностью в процессе восстановления от коронакризиса. Каждая страна получит сумму, эквивалентную своей квоте, без каких-либо условий. В случае Украины, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, это примерно 2,73 млрд долл.

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"Эти деньги – это эмиссия специальных учетных единиц МВФ, – разъясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – В моменты кризисов их печатают "из воздуха" и распределяют между всеми членами МВФ согласно квоте".

СПЗ Украина сможет получить уже в конце августа-начале сентября. Они пополнят наш золотовалютный резерв, но эти деньги не имеют отношения к ранее утвержденной программы сотрудничества stand by.

Как объясняет Иосуб, эти специальные права заимствования можно использовать для погашения долга страны перед МВФ. Также их можно, хоть и со сложностями, но перевести в валюту для погашения других долгов перед кредиторами. В целом эта сумма поможет нам погасить долги в период пиковых выплат, которые приходятся на сентябрь 2021-го.

Но сотрудничество с МВФ – это не только возможность рефинансирования старых долгов. Если Фонд признает, что Украина находится на пути реформ, и решит дать очередной транш по программе сотрудничества – это своеобразный сигнал для других кредиторов о том, что государство имеет стабильную финансовую систему и может быть надежным заемщиком. Соответственно, пересмотр программы stand by с МВФ повышает спрос на украинские ценные бумаги, позволяет приобщать больше денег в бюджет на более выгодных условиях. Возможно, такую же роль сыграют для Украины и СПЗ, но лишь частично:

"Сейчас Министерство финансов попытается создать информационный шум вокруг выделения этих средств, чтобы повысить надежность государственных финансов, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Исходя из этого, увеличить спрос на облигации внутреннего госзайма и таким образом приобщить больше средств. Может, это немного и улучшит ситуацию, но выделение этих средств не является индикатором нашего успешного сотрудничества с МВФ".

В то же время в период заседания Совета директоров МВФ в США отправился и украинский министр финансов Сергей Марченко с делегацией для дальнейших переговоров с Фондом и пересмотра программы stand by для Украины.

Требования МВФ к Украине известны. Это, в частности, антикоррупционная реформа и реформа корпоративного управления, с которыми в последнее время все не так гладко.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Но, как говорят эксперты, на самом деле реального прогресса в выполнении Украиной требований для пересмотра программы stand by нет.

"В тексте пресс-релиза речь идет о том, что переговоры позволили согласовать позиции сторон. Как мне кажется, эту фразу на самом деле нужно понимать как "озвучить свои позиции", – говорит Иосуб. – Те шаги, которые предпринимает украинская сторона, МВФ не совсем устраивают. О каких-то компромиссах со стороны Фонда ничего не слышно. Так же не слышно и об изменениях подходов со стороны украинского правительства".

Отсутствие прогресса в сотрудничестве уже сейчас влечет за собой ряд проблем. Правительству становится труднее приобщать средства для финансирования дефицита бюджета, а сами долги – продолжаю нарастать.

"Ситуация с приобщением средств на покрытие бюджетного дефицита и текущее финансирование – катастрофическая, – говорит Несходовский. – Все что происходит сейчас с государственными финансами, судебной реформой, антикоррупционной реформой, проблемы в Национальном банке касательно изменений руководителей департаментов – все это в совокупности создает негативный имидж для Украины. Потому инвесторы, которые могли бы вложиться в ценные бумаги, не торопятся это делать. Плюс еще есть объективные макроэкономические показатели, которые демонстрируют, что ситуация у нас не лучшая".

Украинское правительство надеется получить от МВФ 700 млн долл транша по программе stand by до конца года. Эту сумму нам должны были выделить еще осенью 2020-го. Позже – рассчитывали на февраль 2021-го, но миссия Фонда, которая работала в Украине до февраля, не отметила положительного прогресса по части реформ.

В целом программа stand by рассчитана до конца 2021-го. Если же правительство не достигнет договоренностей о ее пересмотре до конца этого месяца, далее мы уже технически не сможем получить запланированные средства, рассказывает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта.

"Если сейчас мы не получим окончательной договоренности с МВФ на официальном уровне, далее идет сезон отпусков. Руководящие органы МВФ обычно не заседают в августе. С осени же начнется бюджетный процесс. МВФ должен будет посмотреть на наш бюджет, а пока его утвердят – пройдет некоторое время. Потому если мы не успеваем сейчас, есть вероятность, что мы просто по срокам не успеем в рамках этой программы получить транш. Соответственно, вся дискуссия с МВФ перенесется на следующий год, и я думаю, там будет писаться следующая программа", – говорит он.

Но успеют ли за месяц? Эксперты насчет такой возможности скептичны.

"Поводов для оптимизма и для разговоров о получении денег даже к концу года я пока не вижу, – говорит Иосуб. – Как мне кажется, заминка в реформах возникает потому, что само руководство страны не до конца понимает, что эти реформы нужны не МВФ или международным кредиторам, а самой Украине".

МВФ остается для нас важным партнером, ведь все остальные кредиторы в первую очередь обращают внимания на его выводы касательно нашей экономической ситуации и прогресса в реформировании. Как рассказывает Кухта, деньги в мире дорожают. Если еще этот год мы можем продержаться без транша, то уже в следующем приобщать финансирование от частных инвесторов и официальных партнеров станет еще сложнее. Потому сохранить партнерство с Фондом на этом этапе, даже без транша до конца года, для нас крайне важно.