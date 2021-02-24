Глава фракции 'Голос' прокомментировал исключение Притулы из политсовета

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк признался, что телеведущий и шоумен Сергей Притула оставил партийное руководство, потому что на прошлых местных выборах не стал представителем регионов или депутатом фракции в парламенте, и не является председателем партии.

Его выход из политсовета парламентарий назвал нормальным "техническим решением" без скандала и одновременно "интересной историей", подчеркнув, что новость всколыхнула медиапространство через две недели после съезда, на котором члены политсилы приняли такое решение и уже забыли о самом событии. Об этом нардеп рассказал в интервью "Цензор.Нет".

"В чем и проблема, и наверняка преимущество этой истории – это пятая или шестая смена политсовета. Понимаете, у нас политсовет – это как наблюдательный совет в компании. Если та развивается, расширяется, то происходят изменения в наблюдательном совете. То же и с "Голосом": было 20 депутатов, стало еще плюс 350 местных, много ячеек – поэтому у нас постоянно меняется композиция политсовета", – отметил Железняк.

По его словам, еще до начала местной избирательной кампании в 2020 году "Голос" пообещал всем ячейкам, что половина мест в политсовете будет представлена именно регионами. И это обещание было выполнено.

"Именно потому, что Сергей не является представителем регионов и ранее не стал депутатом фракции в парламенте, и не является председателем партии – случилось то, что случилось. Такая композиция политсовета. Техническое решение, которое все нормально восприняли на съезде", – заверил парламентарий.

Он добавил, что решение о том, какими будут новая политическая совет "Голоса", функционал заместителей, упомянутый съезд партии (он прошел незаметно для СМИ. – Ред.) и его повестка дня, принимала старая политсовет, членом которой был и Притула. Более того, отметил нардеп, он и сам голосовал за собственное исключение.

"Это было нормально. Для нас это не был скандал. Еще раз: это шестая смена политсовета – нормальный процесс, функционал. Поэтому Сергей остается членом партии "Голос". Другой какой-то мысли с его стороны мы не слышали. У нас до сих пор нормальная внутренняя ситуация. И мне кажется, что некоторые наши оппоненты удачно воспользовались этой информацией и из-за публичность человека она пошла с таким распространением", – подытожил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

сначала стало известно о съезде "Голоса", который 29 января состоялся незаметно для СМИ. На нем партия обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений, из-за чего Сергей Притула перестал быть заместителем председателя партии, а также его вывели из ее политсовета.

Позже нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин объяснил, что будет с Притулой после вывода из политсовета партии, и рассказал о возможных политических планах шоумена.

В пресс-службе партии отметили, что Притула вышел из политического совета "Голоса" из-за изменения курса в самой политсиле.