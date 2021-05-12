Глава Черниговщины представила правительству стратегию развития региона

В Чернигове в среду, 12 мая, состоялось первое в 2021 году выездное заседание Кабинета министров. По инициативе главы Черниговской ОГА Анны Коваленко, чиновники рассмотрели ряд проблемных вопросов развития региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА. Отмечается, что Коваленко представила стратегию развития региона, а также план действий по ее реализации.

Также она инициировала пересмотр формулы распределения средств Государственного фонда регионального развития, чтобы ликвидировать непропорционально низкое финансирование из ДФРР проектов Черниговской области.

Кроме того, как рассказали в ОГА, Коваленко предложила правительству ввести повышенный коэффициент 1,3 для финансирования медицинских и образовательных учреждений полесского региона. Учитывая низкую плотность населения на Черниговщине, стандартная формула финансирования не позволяет удовлетворять потребности школ и больниц области.

Глава Черниговщины акцентировала на необходимости поддержать масштабную реконструкцию единственного сохранившегося в Украине целостного парково-дворцового комплекса "Качановка". Проект стоимостью 126 млн грн представлен на конкурсный отбор программы "Большая реставрация".

По итогам рассмотрения предложений главы Черниговской ОГА премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение подготовить протокольные решения.