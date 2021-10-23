Работа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированных районах Донецкой области была заблокирована. Представители Миссии фактически не имеют достаточных гарантий безопасности для своей работы и оказались закрытыми в отелях в Донецке и в Горловке. Наблюдение ОБСЕ в оккупированных районах Луганской области продолжается.

В качестве причины оккупанты называют задержание украинскими бойцами в районе участка разведения у Золотого Луганской области вражеского разведчика, которое произошло еще 13 октября. Это был гражданин России 1978 года рождения, который воевал в структурах так называемой "ЛНР". Этот человек в составе группы других враждебных разведчиков, прикрываясь работами по разминированию и использовал символику Общего центра по контролю и координации (СЦКК). Задержанный не принадлежал и не мог принадлежать к СЦКК. Совместный центр был создан еще в 2014 году по механике Минского формата и его сторонами были Украина, Россия и ОБСЕ как посредник.

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После того, как в 2017 российская сторона прекратила участие в СЦКК, Совместный центр фактически остается дисфункциональным. Россия не заявляла об этом лице, которое было задержано, как о своем представителе в СЦКК. Однако похоже, что руководство решило воспользоваться вполне логичным задержанием украинскими силами одного из боевиков для новой волны дискредитационной активности против ОБСЕ и для блокировки наблюдательной миссии на оккупированной территории.

Очевидно, что россияне этим создают искусственную проблему, "решение" которой они могут продемонстрировать на переговорах министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время. Это довольно циничная тактика - оккупант намеренно создает новые проблемные вопросы, чтобы отчитаться об их "решении" на переговорах и не решать реальные проблемы, которые существовали до искусственно созданных. В общем, поведение Москвы в ближайшее время продемонстрирует настоящий мотив. Если Кремль ничего не будет делать для восстановления нормальной работы и безопасности наблюдателей ОБСЕ на оккупированной территории, то это означает, что российская сторона просто специально унижает ОБСЕ как институт, чтобы после переговоров в нормандском формате отыграть ситуацию назад и отчитаться, что якобы что-то сделано. Всей этой проблемы не было бы, если бы российская сторона не пыталась обмануть весь мир, отказываясь участвовать в работе СЦКК.

В итоговом документе саммита в нормандском формате в Париже в декабре 2019 была зафиксирована обязанность гарантировать безопасную работу и полный доступ СММ ОБСЕ на всей территории Украины. Это означает, что Россия несет прямую ответственность за блокирование работы СММ ОБСЕ в оккупированных районах Донецкой области. Российская сторона часто выходила с заявлениями о том, что Украина якобы не выполняет договоренности Парижского саммита. Но эта ситуация с наблюдателями ОБСЕ - является дерзким и циничным нарушением договоренностей Парижского саммита, причем нарушает - именно РФ как сила, которая полностью контролирует ситуацию на оккупированной территории. Сложно представить более дерзкое нарушение существующих договоренностей, чем то, что сейчас происходит с блокировкой боевиками работы наблюдателей ОБСЕ. Этот эпизод с задержанием боевика так называемой "ЛНР" в принципе не может иметь никакого отношения к работе наблюдателей ОБСЕ. Даже теоретически нельзя привязать ситуацию с задержанием украинскими силами вражеского разведчика к работе наблюдателей ОБСЕ. Это просто абсурд - приклеивать ОБСЕ к этой ситуации.

Украина использует все дипломатические каналы и международные связи для того, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу наблюдателей на оккупированной территории. Но это полностью зависит от Москвы - это ответственность российской стороны. Большинство влиятельных стран-членов ОБСЕ выразили обеспокоенность с ситуацией, возникшей с блокированием работы такой уважаемой институции, многие из них осудили действия РФ и контролируемых Москвой боевиков. Глава МИД Швеции как председательствующей страны и Генеральный секретарь ОБСЕ обратили внимание на недопустимость незаконных действий в отношении сотрудников ОБСЕ, которые выполняют свои обязанности по поручению всех стран-членов этой организации. Как результат, действие миссии уже разблокировано в Горловке. Ожидаем, что это произойдет и в оккупированном Донецке.

Однако хотелось бы отдельно напомнить о персональной ответственности всех участников акции блокирования работы сотрудников ОБСЕ и их кураторов в Москве. Чем скорее ситуация будет урегулирована, тем меньшие последствия это будет иметь для тех, кто нарушает мандат Миссии. Ведь универсальный принцип необратимости ответственности за противоправные действия никто не отменял.

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