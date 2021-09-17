Герасимов: рассмотрение антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии – недопустим

Недопустимо рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию. В связи с этим все оппозиционные фракции обратились к председателю Верховной Рады.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на брифинге после заседания комитета национальной безопасности и обороны.

"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, – неправильно и нелегитимно. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ", – сказал Герасимов.

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"Сам закон является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования. Это всем понятно, и сегодня все, кто читал его, придерживаются именно такого мнения", – добавил народный депутат.

Он отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

"Мы обратились к руководству и членам комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны", – отметил сопредседатель фракции.

По его словам, представителям оппозиции не предоставили слово даже по процедурным вопросам: "Ростислав Павленко и Андрей Пузийчук обратились к председателю комитета, чтобы они выступили по вопросам утверждения повестки дня. И они (представители "Слуг народа" – ред.) очень сильно испугались, не предоставили слово. Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше", – отметил народный депутат.

"Оппозиционные фракции парламента считают, что к выводу Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным к Европейскому Союзу", – резюмировал Герасимов.