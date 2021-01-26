Герасимов: "ЕС" готова презентовать стратегию, чтобы закончить вакцинацию в Украине до сентября

Пока другие государства предзаказывали качественную вакцину, украинская власть опустошала антиковидний фонд через "велике крадівництво" и тайком вакцинировалась в частных клиниках.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Он напомнил, что "Европейская Солидарность" предлагает четкий план преодоления последствий пандемии коронавируса.

"Глобальный вызов из-за бездействия власти – полный провал вакцинации. Сначала власть Зеленского вывозила маски из страны перед эпидемией, оставила врачей без средств индивидуальной защиты, а пациентов без кислорода. Затем провалила массовое бесплатное тестирование, до сих пор обворовывает медиков, когда речь идет о страховании и доплатах. А теперь Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала", – констатировал Артур Герасимов.

"Сейчас Зеленский предлагает колоть украинцам китайскую вакцину с эффективностью около 50%, которую закупают через коррупционную схему с посредником. Тогда как правительства всего мира работают напрямую с производителями", – говорит Герасимов.

"Европейская Солидарность" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября. Для этого, среди прочего, нужно перестать воровать с антиковидного бюджета, наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок, чтобы друзья "Квартала" не получали вакцины вместо пенсионеров. Более подробно о нашей стратегии мы расскажем уже в ближайшие дни", – отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "ЕС" Петр Порошенко назвал вакцинацию против COVID-19 главным национальным проектом и приоритетом на 2021 год. По его словам, тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация в сочетании позволят разорвать цепь распространения вируса.