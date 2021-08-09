Геращенко – о заявлении Лукашенко по Минским переговорам: он может рассказывать только со слов "своего суверена" Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не участвовал в минских переговорах в 2014-2015 гг. Поэтому свою версию событий он может рассказывать только со слов "своего суверена" главы РФ Владимира Путина.

Об этом заявила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, тогда роль Лукашенко сводилась к принимающей стороне, Украина и цивилизованный мир дали ему шанс выйти из международной изоляции.

"Впервые за десятилетия он встречал в холле своего нового, помпезного президентского дворца высоких гостей из Европы. Единственное его "участие" в тогдашних событиях – это официальное фото с президентами и канцлером", – отметила нардеп.

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"Поэтому очень странно слушать его версию событий, которую он может рассказывать только со слов своего суверена Путина. "Вес" слова Путина знает весь мир", – добавила Геращенко.

По ее словам, правда написана только в мемуарах непосредственных участников тех драматических событий, а Лукашенко "следовало бы рассказать о своей роли в попытке легитимизации "ЛДНР", потому что это указанием ФСБ и Кремля Беларусь начала признавать "паспорта" этих образований и пускать по ним в страну боевиков.

"А единственной правдой в его сегодняшних бреднях были слова о том, что "Украина кинула РФ". Мы тогда действительно переиграли Путина. Чтобы дать нашей армии такую важную передышку, чтобы нарастить мышцы и шаг за шагом освобождать украинскую землю", – подчеркнула Геращенко.

Отметим, Лукашенко выступил во время "Большого разговора" в Минске на вопрос украинского журналиста заявил, что при подписании Минских соглашений по просьбе Владимира Путина на переговоры привезли представителей "ДНР" и "ЛНР", "потому что без них документ подписывать нельзя. И Порошенко их видел, с ними здоровался, и соглашения подписал. "Чего же он общался с сепаратистами?". По его словам, "Путин был последователен, а Украина его кинула".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа Лукашенко поговорил об интеграции с Россией, готовность подавить протесты и "сигнал" для Украины. OBOZREVATEL собрал главное.