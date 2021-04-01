Генерал США назвал цель скопления войск РФ на границе с Украиной

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

По его словам, возможно, таким образом в России пытаются создать неопределенность и дестабилизировать Украину. Об этом Ходжес заявил в комментарии "Голосу Америки".

Он назвал пребывание войск РФ на границе частью "типичных действий Кремля по созданию угрожающих сценариев".

"Тот факт, что на границе с Украиной находятся российские войска, и они не ушли оттуда после объявления, что они уйдут, не означает автоматически, что будет новая операция. Но это план, чтобы создать неопределенность, дестабилизировать Украину и применить рычаги влияния. И конечно, я бы сказал, что действия России являются испытанием для администрации Байдена, это испытание для нового президента США", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что гибель украинских военных на Донбассе с момента перемирия предопределяет его недоверие к словам и действиям России. Ходжес считает, что администрация президента США Джо Байдена должна предпринять ряд шагов для безопасности Украины.

"Три вещи, которые администрация должна сделать: мы обязаны убедиться, что у нас есть стратегия и люди на месте – послы, в Министерстве обороны, которые смогут смотреть на весь Черноморский регион. Второе – нам нужно теснее работать с Берлином и Парижем, потому что это две столицы, которые должны привлечь Кремль к ответственности. И пока, по моему мнению, они не сделали ничего для весомого давления на Кремль. И третья вещь, которую нужно сделать – мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Командование сил армии США в Европе повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса в ответ на стягивание дополнительных войск России на границу с Украиной.