Генассамблея ООН приняла резолюцию против агрессии РФ в Украине: 5 стран поддержали Путина. Список

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию против агрессии России в Украине. Соответствующее решение поддержали 141 страна из 180 присутствующих.

При этом агрессивную политику Путина не стали признавать аж 5 стран, включая саму Россию. О результатах голосования Генассамблеи ООН написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

По словам главы государства, итоги голосования в ООН показывают, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и функционирует.

"Приветствую одобрение Генассамблеи ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к России немедленно прекратить вероломное наступление на Украину. Я благодарен всем и каждой стране, которая проголосовала за. Вы выбрали правильную сторону истории", – написал Зеленский.

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В то же время признавать агрессии РФ против Украины не стали такие страны, как Беларусь, Сирия, Эритрея, КНДР (Северная Корея) и сама Россия. Также 34 страны воздержались.

Напомним, дипломаты десятков стран покинули зал во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете ООН по правам человека. Это произошло в знак протеста против вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал признать открытую масштабную войну против Украины, начатую Россией 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. Кроме того, лидер нашей страны попросил ООН помочь с доставкой трупов российских солдат обратно на их земли.

К слову, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица посоветовал президенту России Владимиру Путину совершить самоубийство по примеру "того чувака в берлинском бункере в мае 1945". Вероятно, он имел ввиду немецкого диктатора Адольфа Гитлера, который застрелился с огнестрельного оружия.