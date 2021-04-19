ГБР уже на этой неделе должно закрыть дело против Порошенко, поскольку оно "сдулось" – адвокаты

Следователи ГБР и прокуроры обязаны немедленно закрыть дело против пятого Президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина". Они сообщили, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Все предыдущее лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджету Украины нанесены убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд с двух инстанций", – напомнил Илья Новиков.

"Это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис Генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тысяч гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу. Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не наносить еще больший урон бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко", – подчеркнул Илья Новиков.

Адвокаты Порошенко отметили, что дело о назначении Семочко, которое пытались сделать громким, "даже не лопнуло, оно просто тихо "сдулось".

"Лица, участвующие в производстве, следователи – их было много, они ходили в суд целой группой, бригадой. И прокуроры, которые руководили этой группой, должны это дело закрыть. Желательно подать в отставку. И желательно приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями, несмотря на свои полномочия, они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется", – считает Илья Новиков.

"Мы являемся свидетелями бесславного завершения того единственного дела, которое было результатом всех усилий в течение 2 лет двух очень влиятельных правоохранительных организаций. Чтобы на нее тратились деньги, чтобы применялись усилия, чтобы у прессы была возможность ежемесячно, а лучше каждую неделю, сообщать о том, что в отношении Порошенко есть новые и новые производства. Это то, чем закончились все эти усилия", – сказал Новиков.

Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко "идет на десятки, и максимально мы достигаем на каком-то этапе цифры в 60 уголовных производств".

Игорь Головань также сообщил, что следователи ГБР и прокуроры пытаются скрыть судебные решения по делу Семочко.

"Следователи и прокуроры, незаконно превышая свои полномочия, пытаются скрыть факты своих правонарушений путем ограничения доступа граждан Украины в Единый реестр судебных решений. Незаконно следствие и прокуроры заблокировали доступ к этим постановлений в реестре. Мы будем ставить вопрос о привлечении лиц, которые это организовали, к уголовной ответственности", – отметил Головань.

"Они не только обеспечивают организацию политических преследований по заказу властей, не только пытаются привлечь заведомо невиновных к уголовной ответственности, но и пытаются ограничить доступ граждан к открытым реестрам судебных решений для того, чтобы свои незаконные сделки как-то скрыть", – возмутился адвокат.

"Никто не избежит ответственности за эти действия. Мы говорили и говорим, что заказные дела в отношении пятого президента Украины будут щелкать и разваливаться – и это происходит. И мы теперь еще раз говорим о том, что это не пройдет тем, кто организовал эти политические преследования и привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности", – предостерег Игорь Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ГБР продолжило расследование дела, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачем записей вероятного разговора экс-президента Петра Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Джо Байденом.