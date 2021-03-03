ГБР незаконно пользуется "услугами" Печерского суда – адвокаты Порошенко

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко доказали в судебном порядке, что Государственное бюро расследований незаконно пользуется "услугами" скандального Печерского суда.

Соответствующее решение Киевского апелляционного суда обнародовал адвокат Игорь Головань, сообщает пресс-служба политсилы.

Он также сообщил, что решение принято по делу о национализации "ПриватБанка". Как известно, в апреле 2019 ггода ОАСК отменил решение о национализации "ПриватБанка". А судьи подали жалобу в ГБР на пятого президента Петра Порошенко. Следователи ГБР в конце концов закрыли и это уголовное производство – сообщил адвокат Порошенко.

"Помните судей знаменитого Окружного административного суда Киева Келеберду, Качура и Амельохина? Тех самых, что отменили решение о национализации "ПриватБанка", а затем пожаловались на якобы давлении со стороны пятого президента Порошенко в Государственное бюро расследований. Заявление тех судей была лживым и просто абсурдным, ведь какое может быть давление на суд при принятии решения? Поэтому даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство по заявлению судей ОАСК закрыть", – напомнил Головань.

"И куда же судьи одиозного ОАСК пошли обжаловать решение расположенного в Шевченковском районе ГБР? Не в Шевченковский районный суд, а в такой же как ОАСК одиозный Печерский, где сконцентрированы классово близкие коллеги. Такие, например, как судья Смык. Стоит ли удивляться, что именно на нее жалоба "прижатых" судей ОАСК и была автораспределена?" – написал Головань.

"И все шло по плану, и в комбинацию вмешался Киевский апелляционный суд, который в соответствии с законом передал материалы дела по территориальной подсудности. В Шевченковский районный суд города Киева. Таких дел накрутило руководство ГБР своими махинациями с адресами. Ведь каждое уголовное производство центрального аппарата этого учреждения можно похоронить, поскольку оно наполнено "печерскими" постановлениями. Надеюсь, коллеги адвокаты не замедлят взять на вооружение", – подытожил адвокат Игорь Головань.

"С приобщенных к ходатайству копий документов установлено, что по юридическому адресу места расположения ГБР г. Киев, ул. П. Мирного, 28 любая деятельность не осуществляется. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ГБР, центральный аппарат ГБР, в состав которого входит и Главное следственное управления, расположенный по адресу г. Киев, ул. С. Петлюры, 15", – говорится, в частности, в решении Киевского апелляционного суда.

Как выяснили ранее народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", в Печерском районе по якобы юридическому адресу ГБР расположено ободранное аварийное сооружение, закрыты двери и никаких признаков деятельности. Фотографии обнародовал на своей странице в Facebook Владимир Арьев. Фактически ГБР располагается в Шевченковском районе и должно все ходатайства подавать соответственно в Шевченковский суд.

Как неоднократно заявляли адвокаты Порошенко, ГБР вопреки требованиям закона, находясь в Шевченковском районе столицы, использовало для принятия решений в сфабрикованных против Петра Порошенко делах решение Печерского суда.

Как известно, 25 февраля 2021 НАБУ сообщило, что не нашло доказательств хищения Порошенко, а также президентами США Обамой и Байденом 100 млрд долларов и закрыло дело, возбужденное по иску депутатов от ОПЗЖ.