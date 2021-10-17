Пока западные и украинские политики спорят о том, как Кремль использует запуск "Северного потока-2" для политического и энергетического давления на Украину, в Москве не сидят сложа руки. Для того, чтобы значительно ограничить объемы транзитного газа, который транспортируется по украинским трубам, Россия подписала долгосрочный контракт с Венгрией.

Использование альтернативного маршрута – "Турецкого потока" стало одним из условий достижения этого соглашения. Судя по всему, весьма выгодного для правительства давнего симпатизанта Владимира Путина Виктора Орбана. Для Украины это соглашение создало серьезные проблемы, так как ограничило количество физического газа в трубе. Того самого газа, которым Украина пользуется, когда закупает сырье на европейских спотовых рынках.

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Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего саммита Украина ЕС в Киеве пообещала президенту Владимиру Зеленскому предпринять усилия для увеличения словацкого транзита. Но это – реверсный маршрут, в обратную сторону и на цену доставки газа потребителю это мало влияет. Кроме того, в условиях резкого роста цен на газ спотовый рынок находится в таком хаосе, а государства Европы в таком жадном поиске решения выхода из проблемы, что не исключены новые контракты "Газпрома", которые оставят Украину без транзитного газа.

В соседней Молдове уже объявлено чрезвычайное положение в газовой сфере. Это решение было принято после того, как контракт с "Газпромом" на доставку газа истек, а к новому соглашению стороны так и не могут прийти. Молдова пытается сохранить прежние льготные условия, ссылаясь на свой статус долголетнего клиента российской монополии. Но пока ей приходится закупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. А это почти в три раза больше, чем по истекшему контракту. И то неизвестно, надолго ли сохранится такая цена.

"Газпром" изменил формулу продажи сырья. Если раньше цена газа была привязана к цене нефти, то теперь в долгосрочных контрактах хотят фиксировать привязку 70 на 30: 70 процентов к цене на бирже и 30 — к цене нефти. Даже давний друг России, сербский президент Александар Вучич возмущается в эфире одного из белградских телеканалов: "Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?"

Но если денег на оплату газа по формуле "Газпрома" нет в Белграде, то тем более их нет в Кишиневе. В российской столице прекрасно это понимают. И потирают руки.

Молдавские избиратели отказали в доверии пророссийскому президенту Игорю Додону и его команде только недавно, когда в ходе президентских и парламентских выборов к власти пришли проевропейские силы во главе с Майей Санду. И в Кремле хотят, чтобы у молдавских граждан эта победа ассоциировалась с резким ухудшением уровня жизни, с социальной катастрофой.

Украины это касается в той же мере. После победы Майдана в Кремле сделали все возможное для превращения Украины в государство-инвалида – вплоть до открытого нападения. Но при этом Украина могла обходиться без российского газа. Вопрос, что будет этой зимой и не приведут ли социальные проблемы к желанию договориться с Москвой или просто – если учитывать явное неприятие в Кремле самой фигуры Владимира Зеленского – к дестабилизации украинского государства и попыткам захвата новых территорий?

На своей недавней встрече в Вашингтоне президент Джозеф Байден и федеральный канцлер Ангела Меркель обещали предпринять совместные усилия, если Москва будет использовать газ в качестве энергетического оружия. И хотелось бы понять, вот то, что сейчас вытворяет "Газпром" с Украиной и Молдовой это уже такое использование или нужно еще немного подождать до холодов?

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