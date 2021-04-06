Гармаш рассказал, какие вопросы Украина вынесет на внеочередное заседание ТКГ

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое инициировала Украина, будут обсуждаться вопросы безопасности на Донбассе и возвращение к состоянию перемирия де-факто.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш. По его словам, этого требует обострение на фронте. Ведь с момента последней встречи в зоне ООС уже погибло несколько украинских защитников.

"Ситуация напряглась, поэтому мы действительно инициируем внеочередное заседание, очередное должно быть в следующую среду (14 апреля. – Ред). Ситуация требует более быстрой реакции", – объяснил он.

Также Гармаш объяснил, почему россияне отказались соблюдать режим тишины с 1 апреля. По его словам, оккупанты объяснили это тем, что якобы не являются стороной конфликта, а лишь членом ТКГ. По их логике, Украина должно договариваться исключительно с террористическими "Л/ДНР".

"Наше дело – поднимать вопросы, от которых они хотят в очередной раз отказаться и продемонстрировать всему миру, что они не хотят возвращаться к режиму перемирия. Это уже их проблемы. Это вопрос не только остановки войны, но и дипломатический тоже", – резюмировал Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о внеочередной встрече после гибели украинских военных на фронте. Цель –немедленное принятие решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возврату к исполнению договоренностей от 22 июля 2020 года.