Футболки 'слуг' после выступления Зеленского раздали как сувениры: нардеп Новинский похвастался обновкой. Видео

В украинском парламенте якобы начали раздавать футболки "За президента! Против олигархов!". В них пришли в Раду представители партии "Слуга народа".

Это произошло в среду, 1 декабря. В этот день в парламенте выступил украинский президент Владимир Зеленский. Первым футболку приобрел народный депутат Украины Вадим Новинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметил сам политик, футболку он купил. Такую покупку нардеп назвал сувенирной.

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"Футболка. Купил. За сколько – секрет. Кто продает – не скажу. Себе взял в качестве сувенира. Размер мой", – отметил Новинский.

Отметим, новый антиолигархический дресс-код появился у "слуг народа" в качестве поддержки президента Владимира Зеленского. Речь идет о футболке белого цвета с надписью "За президента! Против олигархов!" и логотипом партии "Слуга народа". В таких футболках были все члены фракции.

OBOZREVATEL собрал главные заявления Зеленского 1 декабря. В частности, глава государства затронул темы борьбы с олигархами и с пандемией коронавируса, зарплаты врачам и "Большой стройки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вадим Новинский заявил, что механизм санкций Совета национальной безопасности и обороны против граждан Украины вызывает сомнения в законности и соответствии Конституции.