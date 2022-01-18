Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение

Это просто грандиозное продвижение для нашей обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Фронт поддержки Украины расширяется.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 17 января, что Великобритания поставит в Украину "легкое противотанковое вооружение". И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците, и запасы скромные.

Это уже не только США. Не только Турция.

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Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину - и потом поставить Путина перед фактом. Трудно переоценить данный факт - по сути Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон...

А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы. И значит, не только США нам помогут - фронт поддержки расширяется. А там для самообороны кроме борьбы с бронетехникой могут поступить и системы ПВО и современная артиллерия.

США уже рассматривают возможность поставок в ближайшее время в Украину переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения - критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей. Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО.

Что именно поставят выясним в ближайшее время, в сообщении это пока не расшифровано. В категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать "легким".

Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 - отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая част тандемная.

Согласно военной доктрине Великобритании Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия - это начало реализации этой военной доктрины.