Формула мира и интеграция в ЕС: Сибига рассказал, о чем говорил с Сийярто в Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Основной темой диалога стала полномасштабная война РФ против Украины и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

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В частности, стороны обсудили Формулу мира президента Владимира Зеленского, План победы и двухсторонние отношения Киева и Будапешта. Об этом Сибига рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Сийярто.

Министр акцентировал на необходимости развивать украинско-венгерские отношения на основе взаимного уважения, понимания национальных интересов друг друга и восприятия Украины как будущего члена ЕС и НАТО.

Глава украинского МИД подчеркнул, что имел с Сийярто очень откровенный разговор тет-а-тет, а также содержательные консультации в расширенном формате. Сибига отметил, что была поднята тема восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, а также наказания России за зверства, совершенные против украинцев.

Украинский министр добавил, что проинформировал своего венгерского коллегу о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях. В то же время он выразил благодарность Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принятие 14 пакетов санкций ЕС против России и гуманитарную помощь, оказываемую нашему государству. Также Сибига отметил участие Сийярто в первом Саммите мира и присоединение Венгрии к общему коммюнике.

"Для Украины один из ключевых приоритетов – это интеграция в ЕС. Важным шагом в этом контексте стало открытие переговоров о вступлении. Рассчитываем на дальнейшую поддержку Венгрии на этом пути как во время нынешнего председательства в ЕС, так и дальше. В частности, на поддержку открытия переговорных кластеров параллельно", – заявил глава МИД Украины.

В ходе переговоров Сибига и Сийярто скоординировали следующие шаги по развитию приграничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между Украиной и Венгрией. По словам главы МИД Украины, стороны договорились провести до конца текущего года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии.

"Продолжаем активную работу по развитию договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса. Благодарен венгерским партнерам за взаимную настроенность на конструктивный диалог и развитие прагматичной и предсказуемой политики добрососедства", – рассказал Сибига.

Напомним, по итогам встречи с украинским министром Сийярто заявил, что Венгрия, как и большинство стран, призывает к немедленному миру в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии намерено присоединиться к китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", направленной на урегулирование российско-украинской войны. В Европейском Союзе уже отреагировали на инициативу "Друзья мира" и заявили, что она подразумевает капитуляцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза якобы заявил, что его страна "выступает за здравый смысл и мир" и потому Венгрия "не хочет больше оружия в Украине".