Фонд Порошенко с общественными активистами собрали необходимые 18 млн на залог боевому генералу Павловскому

Фонд Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад" собрали необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи боевого генерала Игоря Павловского. В сборе средств для освобождения генерала приняло участие более шести тысяч украинцев.

Общественный активист, журналист Виталий Гайдукевич сообщил, что 2 миллиона 100 тысяч гривен собрали неравнодушные украинцы благодаря акции в соцсетях. Он сообщил, что люди вносили от 10 гривен до сотен тысяч. "15 миллионов 900 тысяч гривен будут доложены Фондом семьи Петра Порошенко", – отметил Гайдукевич.

"Более шести тысяч человек приняли участие в сборе средств за освобождение генерала, героя Игоря Павловского из покрытых зеленой плесенью зеленых казематов. Я поражен таким неравнодушием. Как настоящие "Братья по оружию" мы своих не бросаем. Так же, как и "Справа громад". Это и есть настоящее гражданское общество. Как два года назад мы с вами защитили киборга генерала Марченко, так сейчас освободим и Павловского", – сказал во время встречи с активистами и ветеранами лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко.

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"Я хочу поблагодарить каждого человека, который внесил свою посильную лепту в сбор средств на внесение судебного залога за незаконно заключенного генерала. Как мы и обещали, мы с Мариной оставшуюся сумму, которая нужна, чтобы генерала Павловского освободить на свободу, внесем из нашего благотворительного Фонда прямо сегодня. Для того чтобы уже завтра Игорь Валентинович был дома вместе с семьей", – отметил Порошенко.

"Игорь Павловский – один из руководителей обороны Мариуполя летом 2014-го. За это в России против него возбуждено уголовное дело. И это делает Павловскую честь. А вот попытка заточить его в Украине – это позор власти и позор Зеленскому. Потому что именно он заказал это политическое мотивированное дело. Наверное, Зеленский целил своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства", – подчеркнул пятый Президент.

"Заказное судилище над боевым генералом Игорем Павловским очень хорошо вписывается в кампанию по дискредитации и травли защитников Украины. Ветеранов, добровольцев, волонтеров, участников революции достоинства. Это кампания, в которой власть атакует всех, кто играл важную роль в обороне страны от российской агрессии – будь то бывший Верховный Главнокомандующий или рядовой солдат", – констатирует Петр Порошенко.

"Я убежден в том, что оппозиция, олицетворенная "Европейской Солидарностью ", гражданское общество, ветераны, волонтеры совместными усилиями защитят Украину от власти дилетантов, от негативных последствий их бездарного управления. Победа впереди", – подчеркнул лидер партии.

Как известно, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского и определил залог почти в 500 млн грн. Защита назвала меру пресечения Павловскому политическим решением, а сумму залога – пытками. Адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время руоссийско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.